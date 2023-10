Schlotterbecks emotionale Achterbahnfahrt: "Das sitzt wirklich tief"

Mit einer couragierten Leistung schien der VfL Bochum im Kellerduell gegen Mainz die Sieglos-Serie zu beenden, um am Ende doch mit gefühlt leeren Händen dazustehen. Keven Schlotterbeck erlebte einen besonders dramatischen Abend.

Keven Schlotterbeck wusste seine Gefühle noch ganz und gar nicht einzuordnen. Sichtlich mitgenommen von den dramatischen, mehr als 100 Minuten Abstiegs- und Abnutzungskampf pur, die der 26-Jährige am Freitagabend an der Castroper Straße miterlebt hatte. Weite Teile davon prägte der Innenverteidiger, im positiven wie negativen Sinne. Um am Ende von der Bank aus mit anzusehen, wie Tom Krauß den Bochumern mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand in letzter Sekunde den ersten Saisonsieg doch noch entriss. "Das sitzt wirklich tief", sagte Schlotterbeck bei "DAZN".

Schlotterbeck: "Wir haben genau das gezeigt, was Bochum ausmacht"

"Unbeschreiblich", versuchte Schlotterbeck seinen Gefühlen nach Abpfiff weiter Worte zu verleihen. "Wir haben genau das gezeigt, was Bochum ausmacht. Alles reinwerfen, die Fans mitnehmen. Und dann bekommst du in der 90.+6 so ein Ding. Das ist schwierig in Worte zu fassen", fand der 26-Jährige, der zuvor eine emotionale Achterbahnfahrt erlebte.

Den Elfmeter, den Kevin Stöger letztlich zur Bochumer Führung verwandelte, hatte Schlotterbeck im Zweikampf mit Danny da Costa rausgeholt. Hinten ließ seine Dreierkette über weite Strecken kaum etwas zu. Nach einer unzureichend geklärten Ecke war es dann ausgerechnet Schlotterbeck selbst, der den Ball unglücklich zum 1:1 ins Tor bugsierte. "Das Ding muss einfach rausgeprügelt werden", kommentierte der 26-Jährige.

Ein Remis, das keinem hilft - Das nächste Schlüsselspiel wartet bereits

Sein Eigentor machte Schlotterbeck in der Schlussphase nach einer "einstudierten Variante" gar wieder gut, wenige Augenblicke nach seinem Kopfballtor zum 2:1 verließ er dann leicht angeschlagen mit muskulären Problemen das Feld. Das Ruhrstadion feierte, seine Teamkollegen warfen sich in jeden Zweikampf. Und kassierten in letzter Sekunde noch den erwähnten, herben Dämpfer - weil die Bochumer abermals einen Standard, diesmal eine Freistoß-Flanke, nicht entscheidend geklärt bekamen und Krauß noch einmal zur Stelle war. "Es ist unfassbar, noch so ein Scheißtor zu bekommen", haderte Schlotterbeck, der das Ergebnis nüchtern, aber treffend einordnete: "Wir standen da wie der Gewinner, und es zählen nun mal Punkte. Das 2:2 hilft sowohl Mainz als auch uns nicht."

So warten sowohl die Rheinhessen als auch die Bochumer tief im Tabellenkeller weiter auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga. In der Vorsaison erlebte der VfL einen ähnlich schlechten Start, beendete aber damals mit einem Sieg über Eintracht Frankfurt (3:0) an exakt jenem neunten Spieltag die Durststrecke.

Nun geht das Warten für den VfL weiter, am kommenden Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für die Elf von Trainer Thomas Letsch der nächste direkte Konkurrent auf dem Programm, wenn es ans Darmstädter Böllenfalltor geht. Kevin Stöger versuchte die positiven Sachen dafür mitzunehmen: "Wir haben gespielt, wie der VfL spielen soll. Wir waren aggressiv, haben aktiv gespielt. Wir hatten den Sieg verdient." Der Mittelfeldmann wollte sich die Hoffnung dabei nicht nehmen lassen: "Es geht weiter."