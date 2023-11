Schlagerspiel

Der Hit elektrisiert. Immer noch. Und immer wieder. Dortmund gegen die Bayern. Anders diesmal: Keiner der beiden Klubs ist Tabellenführer. Nicht die einzigen veränderten Vorzeichen für den Liga-Knüller.

Endstation

Aus in Wolfsburg: Für RB Leipzig endet in Wolfsburg eine lange Reise, der Pokalverteidiger muss schon in Runde zwei die Segel streichen. RB-Coach Marco Rose sagt, wie er schnell in die Erfolgsspur zurückfinden will.

Niclas Füllkrug soll in der Nationalelf für Tore sorgen. Doch was, wenn der Neu-Dortmunder mal ausfällt? Dann wäre es gut, wenn Ersatz da ist. Didi Hamann macht sich für den Bremer Marvin Ducksch stark.