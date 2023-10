Schicks umjubelte Rückkehr: "Es hat sich angefühlt wie ein Tor"

Beim 5:1-Sieg gegen Qarabag Agdam in der Europa League feierte Patrik Schick sein vielumjubeltes Comeback. Auch wenn der Mittelstürmer nach seiner Einwechslung nicht traf, durfte er doch das Gefühl erfahren, das ein Treffer in einem Spieler auslöst.

Als der vierte Offizielle in der 62. Minute des Europa-League-Spiels gegen Qarabag Agdam die Wechseltafel hochhielt und die Nummer 14 aufleuchtete, brandete stürmischer Beifall in der Bay-Arena auf: Patrik Schick ist zurück.

231 Tage nach seinem letzten (Kurz-)Einsatz für den Werksklub im März und ein Jahr nach Beginn seiner schier unendlich anmutenden Adduktorenprobleme kehrte der Leverkusener Torjäger auf die Fußballbühne zurück und erhielt einen emotional packenden Empfang.

Schick "hatte einen solch warmen Empfang nicht erwartet"

"Für mich hat es sich angefühlt wie ein Tor, weil ich dafür so lange gekämpft habe.", beschrieb der 27-Jährge, der erst durch eine Operation im Juni von seinen Leiden befreit worden war, seine Gefühlswelt, "das war wie eine Auszeichnung, die ich für meine Arbeit während meiner langen Verletzungszeit bekommen habe. Es war wirklich schön. Ich hatte einen solch warmen Empfang nicht erwartet."

Schick, in der Saison 2021/2022 mit insgesamt 24 Treffern in 27 Bundesligaeinsätzen ein absoluter Toptorjäger, war emotional sichtlich ergriffen von den Vibes, die seine Rückkehr auslöste. "Ich würde nicht sagen, dass dies der glücklichste Moment meiner Karriere war", entgegnete er nachher auf die entsprechende Frage, "aber nach so einer langen Zeit war es ein spezieller."

Wie lange dieser Moment her war, seinem Beruf schmerzfrei nachzugehen, wurde in der Mixed Zone offenkundig, als Schick nach seinem Comeback mit den Journalisten sprach - und die Fragen auf Englisch gestellt bekam. Das war vor der Leidenszeit des tschechischen Nationalstürmers noch üblich, die vor einem Jahr begann. Inzwischen traut sich der 27-Jährige aber auch (in gutem) Deutsch zu antworten. Nur wussten dies nicht alle.

Tscheche hat "keinerlei Schmerzen" mehr

Für Schick war seine Einwechslung ein Moment der Erleichterung. "Ich genieße diesen Abend, dass ich mein erstes Spiel machen konnte. Ich habe keinerlei Schmerzen", erklärte der Linksfuß, der auch keine Nachwirkungen erwartet.

Natürlich kenne er den deutschen Begriff Muskelkater, sagte Schick, "aber ich glaube nicht, dass ich welchen haben werde." Auch wenn die Belastung für ihn unerwartet hoch war.

"Es war nicht einfach. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich gespielt habe, aber natürlich sind sie anders als im Training. Es war hart für mich. Ich habe noch viel zu tun und muss noch viel arbeiten", gab der Angreifer zu, "nach so einer langen Zeit ein offizielles Spiel zu bestreiten, da muss ich mich erst erinnern, wie sich das anfühlt, wie das funktioniert, um den Spielrhythmus zu bekommen. Aber ich bin mir sicher, dass wird von Spiel zu Spiel besser."

Dass Schick auf dem Platz noch nicht der Alte ist, ist logisch. Groß in Erscheinung trat er gegen Qarabag Agdam nicht. Was ohnehin nicht einfach war, da Xabi Alonso mit Schicks Hereinnahme eine Wechselwelle initiierte, so das beim Abpfiff gerade mal noch zwei Akteure aus der Bundesliga-Stammelf auf dem Platz standen.

Rolfes verlangt "ein bisschen Geduld"

Bis Schick wieder zu dieser gehört, wird noch Zeit vergehen. "Das wird noch ein bisschen dauern. Das ist keine Frage", erklärte Simon Rolfes, "er wird trotzdem seine Schritte machen. Er hat eine gute Fitness, wird auch von dem Spiel jetzt profitieren, auch wenn er jetzt platt ist. Aber ein bisschen Geduld müssen wir noch haben."

Doch auch der Geschäftsführer schob zurecht den emotionalen Aspekt des Abends in den Vordergrund: "Er hat da lange darauf hin gefiebert und dafür gearbeitet. Es freut mich einfach, dass er heute schon eine gute Strecke spielen konnte. Es tut seiner Seele gut, aber auch seinem Körper."

Und so war Schicks Comeback der Schlusspunkt eines Abends, an dem die Bay-Arena in Emotionen schwelgte, die Werkself für einen begeisternden Auftritt feierte, sich mal wieder in die spielerische Leichtigkeit des an vier Treffern beteiligten Florian Wirtz verliebte, die Genialität von Linksverteidiger und Doppeltorschütze Alejandro Grimaldo bewunderte und sogar den Trainer für dessen Fußballkünste bejubelte, als dieser einen in den Nachthimmel geschlagenen Ball in der Coaching Zone gekonnt dem zum Einwurf heraneilenden Odilon Kossounou technisch perfekt volley zuspielte.

Xabi Alonso schwärmt

Während Xabi Alonsos Fußballkünste Bayer 04 auf dem Platz nicht mehr helfen werden, soll dies bei Schicks Fertigkeiten anders ein. "Seine größte Qualität ist im Strafraum Tore zu schießen. Er ist stark mit dem Kopf, und mit seinem linken Fuß. Sein erster Kontakt ist sehr gut. Er bewegt sich gut im Strafraum", beurteilte der Trainer seinen Mittelstürmer und prognostizierte: "Ich habe ihn viele Tore schießen sehen, und er wird sicher wieder Tore schießen, jetzt, wo er zurück ist." Bei niemanden ist die Sehnsucht danach größer als bei Schick selbst.