Schalke spricht lieber vom "kleinen Schritt"

Von einer "Trendwende" wollten die Schalker nach dem ersten Sieg seit Mitte September nicht sprechen, sondern lieber von einem "kleinen Schritt". Nach dem 3:2 gegen Hannover 96 äußerten sich auch die beiden Torschützen Karaman und Tempelmann.

Mit einem spielerisch zwar immer noch nicht glänzenden, aber beherzten und in weiten Teilen leidenschaftlichen Auftritt hat die Mannschaft des FC Schalke 04 ihr Publikum wieder auf ihre Seite gezogen. Die Spieler haben "vor allem nach dem Spiel in Karlsruhe gespürt", dass die Stimmung allmählich kippt, sagte Kenan Karaman. "Es war eine sehr angespannte Situation. Es ist schön, den Fans nun etwas zurückgegeben zu haben. Jedem Spieler ist ein Stein vom Herzen gefallen."

Karaman überzeugt

Karaman trug seinen Teil vor allem in Form eines Treffers dazu bei. Das völlig misslungene Debüt des neuen Trainers Karel Geraerts eine Woche zuvor gegen den KSC (0:3) hatte der Angreifer noch wegen einer Gelb-Rot-Sperre verpasst, gegen Hannover 96 stand er aber sofort in der Startelf. Geraerts hatte das zuvor durch die Blume angekündigt, als er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte: "Ich will Spieler sehen, die vorangehen. Ich brauche Spieler mit Persönlichkeit." Im Zuge dieser Aussage erwähnte er auch den Namen Karaman.

"Ich habe seit Beginn der Saison Selbstvertrauen und wollte das gegen Hannover zeigen", sagte der Deutsch-Türke, der sich vor dem Tor zur 3:1-Führung gegen einen Querpass in die Mitte zu Terodde entschied. "Ich habe einen kurzen Moment gezögert und geschaut, ob Simon doch besser steht, habe aber gesehen, dass ich den Ball in die lange Ecke schieben kann."

Noch keine Trendwende

Wie Karaman traf auch Lino Tempelmann direkt vor der Nordkurve, mit einem Distanzschuss erzielte der quirlige Mittelfelddribbler die Führung zum 2:1. "Die letzten Wochen gab es zurecht viel Kritik", sagte Tempelmann, auf den Schalke am Dienstag auf St. Pauli wegen einer Sperre verzichten muss. "Ich habe versucht, mich freizumachen von der aktuellen Situation."

Von einer allgemeinen Trendwende wollten die Schalker aber nicht sprechen, sondern lieber von einem "kleinen Schritt", wie es Sportdirektor André Hechelmann und Karaman unisono nannten. Dass noch viel Arbeit ansteht, verdeutlicht ein Fakt: Nach den sieben Startelf-Veränderungen beim Trainerdebüt justierte Geraerts diesmal immerhin auf sechs Positionen nach. Er sucht noch nach der besten Besetzung für seine Grundordnung (3-5-2) und sagt: "Wir sind auf einem guten Weg, die richtige Balance zu finden."

Schalke spielt am Dienstag im Pokal beim FC St. Pauli (18 Uhr, LIVE! bei kicker), wo die Gelsenkirchener in der Liga vor fünf Wochen 1:3 verloren haben. Am Samstag (13 Uhr) geht es für den Tabellen-16. bei den Freunden in Nürnberg gegen den Club weiter. Zwei Auswärtssiege innerhalb von fünf Tagen - und es wäre definitiv nicht länger ein "kleiner Schritt", sondern die ersehnte Trendwende für die Königsblauen.