Sarkaria im Gespräch: "Man kann schon sagen, dass man aktuell das stärkste Sturm Graz sieht"

Mit einer wahren Moralleistung sicherte sich Sturm Graz gegen Atalanta noch einen Punkt und wahrte seine Chancen auf ein Überwintern in der Europa League. Auch national läuft es für die Steirer, die Konkurrent Red Bull Salzburg bereits auf vier Punkte distanzieren konnten, gut. Manprit Sarkaria verrät im kicker-Gespräch, wie der Erfolgslauf zu erklären ist und wie er beim kommenden Duell gegen Ex-Klub Austria Wien wieder seinen Torriecher auspacken will.

Vier Punkte nach drei Europa-League-Spielen, vier Punkte Vorsprung in der Liga als Tabellenführer auf Titelverteidiger Red Bull Salzburg. Bei Sturm Graz läuft es in der aktuellen Saison! Die Steirer erwiesen beim späten 2:2-Unentschieden gegen den italienischen Topklub Atalanta Bergamo in der Europa League erneut, dass sie mittlerweile nicht nur in Österreich für Furore sorgen können. "Gegen so eine Mannschaft in Unterzahl einen Punkt zu holen, ist schon eine sehr großartige Leistung", erklärt Offensivspieler Manprit Sarkaria im Gespräch mit dem kicker.

Der 27-jährige Angreifer blieb zwar selbst ohne Treffer, dafür sprang mit Kollege Szymon Wlodarczyk ein Kollege ein, der zuletzt eine Durststrecke durchmachen musste und nun mit dem wichtigen Ausgleichstor wieder Selbstbewusstsein tanken konnte. "Es ist ihm länger kein Tor gelungen und das wird ihm jetzt guttun, sodass er Selbstvertrauen zurückbekommt und in den nächsten Spielen wieder mehr treffen wird", sagt Sarkaria, der auch ein großes Lob an die Zuseher in der ausverkauften Merkur Arena aussprach: "Das war eine unglaubliche Unterstützung. Die Sturm-Fans sind allgemein richtig stark, aber gegen Atalanta hat man es zusätzlich am Platz nochmal mitbekommen. Das war schon überwältigend."

Freude über ÖFB-Team-Debüt

Und so kommt es dann auch, dass man sich nicht mal durch eine Gelb-Rote-Karte erschüttern lässt und auch 40 Minuten lang in Unterzahl immer noch sein Spiel durchziehen kann. "Wir sind einfach ein gut eingespieltes Team, wo jeder für jeden läuft. Das sieht man am Platz", so Sarkaria, der auf die Frage, ob man aktuell das beste Sturm Graz unter Coach Christian Ilzer sieht, zögerlich antwortet: "In den drei Jahren seit ich hierher gekommen bin, sind schon einige starke Spieler gegangen, aber der Stammkern steht und wir verbessern uns einfach von Jahr zu Jahr. Daher kann man schon sagen, dass man aktuell das stärkste Sturm Graz sieht."

Sowohl international als auch national kann Sturm heuer begeistern, in der Liga ist man in der ungewohnten Rolle des Tabellenführers und konnte zuletzt die Patzer von Serienmeister Salzburg jedes Mal ausnutzen. Sarkaria weiß die aktuelle Situation mit seinem Team aber realistisch einzuschätzen: "Wir genießen einfach den Moment. Es wurde auch mal Zeit, dass wir den ersten Platz belegen. Wir freuen uns einfach, dass wir in jedem Spiel überzeugen können und unsere Punkte machen. Das steigert das Selbstbewusstsein und schüchtert auch die Gegner etwas mehr ein, wenn man als Erstplatzierter daherkommt. Jetzt gilt es aber, das fortzusetzen."

Der 27-Jährige selbst konnte dabei bislang drei Tore und ebenso viele Assists in sieben Ligapartien beisteuern, international wartet der gebürtige Wiener noch auf seinen ersten Treffer. Daher zeigt sich Sarkaria mit seinen bisherigen Leistungen noch nicht restlos glücklich: "Ich bin schon zufrieden, aber strebe immer nach mehr. Es kann natürlich besser laufen, aber es ist in Ordnung. Dennoch weiß ich, dass ich es besser kann."

Für eine Einberufung in das österreichische Nationalteam sollten die Auftritte des variablen Stürmers ("Egal ob links, rechts oder vorne. Hauptsache, ich kann spielen") bereits reichen, wo er sich bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien direkt bei seinem Länderspieldebüt in der Starelf wiederfand. "Es war schon eine große Ehre, es ins Nationalteam zu schaffen. Dann auch noch gegen Belgien, den Fünften der Weltrangliste, spielen zu dürfen, hat mich sehr gefreut. Da nehme ich viele Erfahrungen mit", schwärmt Sarkaria von seinem ersten Spiel im rot-weiß-roten Dress. "Es war eine ordentliche Leistung für das erste Spiel. Ich war grundsätzlich zufrieden und habe auch positives Feedback bekommen."

Sarkaria spürt keinen Druck durch Tabellenführung

Ob es noch weitere Anrufe von Teamchef Ralf Rangick geben wird? "Ich hoffe es", lacht Sarkaria, für den es mit Sturm nun gegen seinen Ex-Klub Austria Wien (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht. Gegen die Violetten zeigte sich Sarkaria seit seinem Wechsel nach Graz besonders effizient und erzielte in neun Duellen satte sechs Tore. "Gegen den Ex-Klub ist man immer ein wenig extra motiviert. Zudem kenne ich noch ein paar Spieler von dort und weiß, wie sie agieren", erklärt Sarkaria, der gegen die "Veilchen" ein schwieriges Spiel erwartet: "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die durch die zwei jüngsten Siege wieder mehr Selbstvertrauen hat und auch wenn es in der Tabelle nicht so aussieht, ein sehr gefährlicher Gegner sein kann. Wir sind aber ready, haben keine Verletzten und wollen wieder drei Punkte mitnehmen. Die Austria wird topmotiviert sein und wir werden sehen, wer den längeren Atem hat."

Mit einem Sieg will den Abstand zu Red Bull Salzburg wahren, um sich am Ende der Saison dann wirklich den großen Traum eines möglichen Meistertitels erfüllen zu können. Sarkaria hätte nichts dagegen: "Es wäre traurig, wenn irgendeine Mannschaft einen ersten Platz hergeben möchte. Wir wollen es nicht, denn mir gefällt es da oben (lacht). Wir spüren jedenfalls keinen Druck, es tut uns im Gegenteil eher gut, in dieser Rolle antreten zu können."