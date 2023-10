Salzburg visiert Heimsieg zum Rückrundenstart an

In der Champions League präsentierte sich Red Bull Salzburg bei der knappen 1:2-Niederlage gegen den italienischen Meister Inter Mailand von seiner besten Seite, konnte sich aber nicht mit einem Punktgewinn belohnen. In der Liga wartet man seit zwei Partien auf einen vollen Erfolg und will daher möglichst schnell zurück auf die Siegesspur.

Der Auftritt bei der knappen 1:2-Auswärtsniederlage in Mailand gegen Inter gab den Salzburg-Profi wichtiges Selbstvertrauen, um schnellstmöglich den Weg aus der kleinen Ergebniskrise zu meistern. Drei der vergangenen vier Pflichtspiele gingen für den österreichischen Serienmeister verloren, der nach zwei Niederlagen aus den letzten vier Ligapartien bereits vier Punkte hinter Tabellenführer Sturm Graz zurückgefallen ist. Die Leistung in der Champions League am vergangenen Dienstag zeigte aber deutlich, dass man sich um die Qualität der Salzburger Mannschaft keine Sorgen machen muss. Jetzt geht es nur mehr darum, diese Qualität wieder in Zählbares umzumünzen. Beim Rückrundenstart im Duell gegen Altach soll dazu der Startschuss folgen.

"Es war für uns trotz der Niederlage ein ansprechender Abend im San Siro. Wer dabei war, hat eine engagierte und couragierte Mannschaft gesehen, die, wie es der Trainer gefordert hat, ihr anderes, wahres Gesicht gezeigt hat. Wir haben sehr viele positive Dinge aus Mailand mitgenommen, weil wir ein Weltklasseteam gefordert haben. Das gibt sicherlich viel Kraft für die Zukunft", ist Sportdirektor Bernhard Seonbuchner von einem positiven Effekt für die etwas angeschlagenen Mozartstädter überzeugt. Auch wenn es zuletzt zuhause gleich zwei 0:1-Niederlagen gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz sowie den LASK setzte, ist man in Salzburg guter Dinge, beim Heimspiel gegen Altach dem eigenen Publikum wieder einen Sieg präsentieren zu können. Die Bilanz von 17 Siegen aus den vergangenen 21 Bundesliga-Duellen gegen die Vorarlberger gibt dabei einen zusätzlichen Schub.

Viele Ausfälle bei Salzburg

Cheftrainer Gerhard Struber stellt klar, dass die Mannschaft auch im heimischen Ligabetrieb wieder zurück auf die Erfolgsspur finden wird und seine Ergebniskrise bald ad acta legen kann: "Am Freitag gehen wir in ein Abschlusstraining, bei dem wir unsere Jungs auf das nächste schwierige Spiel vorbereiten. Da gilt es wieder, das Gesicht von Mailand zu zeigen und in unserem Stadion eine ähnliche Power zu liefern und eine ähnliche Herangehensweise an den Tag zu legen. Wir wollen das Spiel auf unsere Seite bringen und von Beginn an dominieren. Das ist am Samstag unser klares Ziel." Das erste Saisonduell gegen die Altacher konnten die "Bullen" mit 2:0 für sich entscheiden, die zudem seit bereits elf Heimspielen gegen die Vorarlberger unbesiegt sind.

Personell gibt es bei den Gastgebern allerdings immer noch einige Ausfälle zu beklagen. Mit Fernando (Adduktoren), Sekou Koita (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Wade), Aleksa Terzic (Adduktoren), Lukas Wallner (Oberschenkel) und Dijon Kameri (Gesäßmuskelverletzung) fallen gleich acht Profis für das anstehende Heimspiel gegen Altach aus, die mit 13 gesammelten Punkten nach den ersten elf Spieltagen einen neuen persönlichen Hinrunden-Bestwert seit der Ligareform aufstellten. Die Salzburger können aber damit aufwarten, dass man in den vergangenen 18 Spielen gegen Altach immer getroffen hat und dabei insgesamt 46 Tore bejubeln durfte.