Sageder über Rapid: "Sicher besser, als es die Tabelle derzeit aussagt"

Der LASK hat nach dem Auswärtsspiel in der Europa League schon am Sonntag den nächsten Kracher zu spielen. Beim SK Rapid will die Elf von Trainer Thomas Sageder Zählbares mitnehmen und sich weiter als dritte Kraft im Land etablieren.

LASK-Trainer Thomas Sageder ist mit seiner Elf bei Rapid zu Gast. IMAGO/GEPA pictures