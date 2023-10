Saads Umgang mit dem ersten Dämpfer

Seit seinem Zweitliga-Debüt im Frühjahr dieses Jahres ging es für Elias Saad ausschließlich steil bergauf. Beim 2:2 in Paderborn erlebte St. Paulis Flügelstürmer seinen ersten Rückschlag. Sein Trainer ist überzeugt, dass gegen den Karlsruher SC die richtige Reaktion erfolgen wird.

Erste klare Signale in die richtige Richtung hat Fabian Hürzeler bereits in den zurückliegenden Trainingstagen von seinem 23-jährigen Emporkömmling, der kometenhaft aus der Regionalliga in die Zweitligaspitze geschossen ist, gesehen. "Elias", verrät der Coach, "hat direkt eine Reaktion gezeigt, ist am Tag nach dem Spiel nicht zum Auslaufen, sondern wollte trainieren. Er hat auch damit sofort gezeigt, dass er wieder da ist." Nachdem er genau dies in Paderborn erstmals nicht war: Sein Fehlpass hatte das frühe 0:1 eingeleitet, danach kam er nicht mit seinen gefürchteten Dribblings durch, musste bereits zur Halbzeit raus.

Grundsätzlich sind Schwankungen normal in Saads immer noch jungem Alter, erst Recht innerhalb des ersten Profijahres der Karriere. Dennoch haben sich Fragezeichen aufgetan rund um den Linksaußen, der in aller Munde war und ist: Schwang die Enttäuschung über die Nicht-Berücksichtigung für Tunesiens Nationalelf für die Oktober-Länderspiele mit? Welche Rolle spielten in Tunesien aufgekommene Spekulationen um Interesse von Bundesligist Werder Bremen?

Saad beginnt auch gegen den KSC - Smith steht wieder parat

"Wichtig ist, dass Elias die richtigen Schlüsse daraus zieht", hatte Hürzeler am vergangenen Wochenende gesagt. Und er glaubt, die Antwort schon vor dem nächsten Spiel am kommenden Samstag von seinem Schützling bekommen zu haben. "Elias hat unter der Woche genau die Reaktion gezeigt, die wir erwarten", unterstreicht Hürzeler, "er wird sich von so einem Spiel nicht in seiner Entwicklung zurückdrängen lassen." Und deshalb auch gegen den KSC wieder in der Startelf beginnen.

Klar ist, dass gegen die Badener auch Hürzelers in Paderborn schmerzlich vermisster Schlüsselspieler zurückkehrt: Abwehr-Chef Eric Smith ist nach seinen Adduktorenbeschwerden seit der Wochenmitte wieder komplett im Mannschaftstraining - und soll neben einem spielfreudigen Saad ein weiterer entscheidender Faktor für den nächsten Heim-Dreier sein.