SV Meppen: Mit neuem Sportlichen Leiter in den Monat der Wahrheit

Der SV Meppen hat am Freitag gegen Weiche Flensburg Sieg Nummer acht eingefahren und schielt weiter nach oben. Am Tag darauf präsentierte der Regionalligist mit David Vrzogic einen neuen Sportlichen Leiter, der den SVM zurück in Liga drei führen soll.

"Jetzt haben wir endlich auch nach einem Rückstand gewonnen", lachte Meppens Co-Trainer Steffen Puttkammer am Freitagabend nach dem 3:2-Heimsieg gegen SC Weiche Flensburg im strömenden Regen. Statt der sechsten Niederlage gab es den achten Dreier. Die Emsländer, die noch nie verloren haben, wenn sie selbst in Führung gegangen sind, haben sich damit im oberen Tabellendrittel festgesetzt.

Von einem sehr emotionalen Abend sprach Trainer Adrian Alipour. Er sah ein "sehr intensives Spiel" voller Spannung gegen einen sehr robusten Gegner. Seine Mannschaft sei zunächst nicht in einen kontrollierten Spielaufbau gekommen, sei aber durch Umschaltmomente gefährlich gewesen. Am Ende reichte es dank einer Steigerung zum Sieg gegen Flensburg, das auswärts zuletzt vor einem halben Jahr verloren hatte (0:2 beim VfB Lübeck).

Böses Erwachen nach der Pause

Weiche lief früh an, machte die Räume eng. "Unser Plan ist 35 Minuten aufgegangen. Wir hatten mehr vom Spiel", beschrieb Flensburgs Coach Benjamin Eta die Zeit um die Führung durch Marcel Cornils. Doch nach der Pause habe es ein böses Erwachen für den Gast gegeben, so Eta mit Verweis auf die Qualität der Meppener Stürmer Schepp und Marek Janssen. "Unser Problem: Wir lassen zu viele Chancen zu und brauchen zu viele, um selbst ein Tor zu schießen."

Die beiden SVM-Angreifer trafen nach dem Wechsel nach punktgenauer Vorarbeit des 19-jährigen Fynn Seidel - der Gastgeber nutzte dabei seine Räume. "Die haben wir gut bespielt", stellte Alipour fest und erkannte Chancen auf ein viertes Tor. Das hätte dem Gastgeber frühzeitig Sicherheit geben können. Stattdessen wurde es nach dem späten Anschlusstreffer durch Jannic Ehlers reichlich spannend. "Danach ist es extrem nervenaufreibend gewesen, gerade auch die Standardsituationen zu verteidigen. Bei Flensburg ist gefühlt keiner unter 1,90", lobte Alipour die Mentalität seiner Spieler gerade in der zweiten Hälfte. "Sie haben gekämpft, sie haben sich in alles reingehauen, was ging, haben gut umgeschaltet und haben hinten raus alles weggeblockt."

Am Ende feierte Meppen den fünften Heimsieg in Folge im sechsten Spiel - mit großer Unterstützung von den Rängen. 5648 Zuschauer waren an einem völlig verregneten Abend in die Hänsch-Arena gekommen, die wieder zu einer Festung geworden ist. "Da ist eine gute Einheit zwischen Mannschaft und Fans zusammengewachsen", so Alipour. Im November steht allerdings nur ein Heimspiel auf dem Programm. Dafür muss sein Team gleich viermal auswärts antreten. Es könnte ein Monat der Wahrheit werden.

Vrzogic neuer Sportlicher Leiter

Bevor selbiger startet, präsentierte der Verein am Samstag auch noch einen neuen Sportlichen Leiter: David Vrzogic (34) wird ab sofort das Amt bekleiden und soll damit als Bindeglied zwischen Mannschaft und Sportvorstand Heiner Beckmann fungieren. Nach dem Aus von Ernst Middendorp Mitte August wurde der Posten damit neu besetzt.

"Wir kennen David schon seit vielen Jahren und er kennt den SV Meppen wie kaum ein anderer. David in dieses Amt zu hieven, ist die logische Konsequenz unserer Verjüngungskur nach dem Abstieg aus der 3. Liga", so Andreas Kremer, Vorstandssprecher des SV Meppen. "Um wieder in die 3. Liga zurückzukehren wird David die Professionalisierung im sportlichen Bereich weiter vorantreiben."

"Die Möglichkeit, als neuer Sportlicher Leiter zu agieren, ist für mich eine äußerst spannende und zugleich verantwortungsvolle Herausforderung", freut sich Vrzogic, der zwischen 2016 und 2020 62 Pflichtspiele für Meppen absolvierte und 2017 mit dem Verein in die 3. Liga aufstieg.