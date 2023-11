Rune schlägt Thiem und schwärmt von Becker - Swiateks Statement

Während es bei den WTA Finals zu einem spannenden Gruppenfinale um Iga Swiatek kommt, hat Becker-Schützling Holger Rune in Paris den nächsten kleinen Schritt Richtung ATP Finals gemacht.

Titelverteidiger in Paris - und erneut im Achtelfinale: Holger Rune. NurPhoto via Getty Images

Holger Rune will sich erstmals für die ATP Finals der besten acht Tennisspieler des Jahres qualifizieren und hat auch dafür unlängst Boris Becker in sein Team geholt. Beim ATP Masters in Paris, bei dem er als Titelverteidiger antritt, braucht der 20 Jahre junge Däne noch ein paar Punkte - und liefert bislang.

Am Mittwochabend bezwang Rune Altmeister Holger Thiem, der sich durch die Qualifikation gearbeitet hatte, souverän mit 6:4, 6:2 und erreichte das Achtelfinale. Dort wartet schon an diesem Donnerstagabend ein ausgeruhter Daniel Altmaier, der gegen den verletzten Taylor Fritz kampflos in die nächste Runde eingezogen war.

Mit einem Auge wird Rune aber auch beobachten, wie es einige Stunden zuvor Hubert Hurkacz gegen Francisco Cerundolo (Argentinien) ergeht. Der Pole liegt als Neunter des Jahresrankings nur 215 Punkte hinter Rune und könnte dessen Traum von den ATP Finals in Turin noch platzen lassen.

Sollte Rune das Rennen machen, wäre es auch der erste große Erfolg für Becker mit seinem neuen Schützling. Die Zusammenarbeit mit dem Trainer nannte der Youngster im ATP-Podcast in Paris "großartig", sie trage bereits Früchte: "Was wir trainieren, sieht man auch auf dem Platz. Wir haben einige Änderungen vorgenommen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen."

Swiatek schlägt Gauff - ist aber noch nicht durch

Bei den Damen ist das Saisonabschlussturnier bereits in vollem Gange. Doch in der Gruppe um Iga Swiatek gibt es immer noch keine Entscheidung. Zwar stellte die Polin, die weiterhin darauf hoffen darf, Aryna Sabalenka wieder von der Weltranglistenspitze zu verdrängen, mit einem beachtlichen 6:0, 7:5 gegen Coco Gauff auf 2:0. Doch noch steht sie damit nicht im Halbfinale, weil ihre nächste Gegnerin Ons Jabeur in einer Neuauflage des Wimbledon-Endspiels Marketa Vondrousova mit 6:4, 6:3 bezwang. Gauff und Jabeur stehen bei 1:1, Vondrousova bei 0:2 Siegen. Alle dürfen noch vom Weiterkommen träumen.