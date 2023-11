Rune lässt auch Altmaier abblitzen - und nimmt erneut Djokovic ins Visier

Auch Daniel Altmaier konnte Titelverteidiger Holger Rune in Paris nicht stoppen. Der Becker-Schützling fühlt sich nun bereit für Novak Djokovic.

Novak Djokovic will in diesem Jahr zum siebten Mal beim ATP Masters in Paris triumphieren. Dass ihm das nicht schon im Vorjahr gelang, hat mit Holger Rune zu tun. Der immer noch erst 20-jährige Däne hatte den Serben damals überraschend nach Satzrückstand im Finale noch bezwungen (3:6, 6:3, 7:5) und den ersten Masters-Titel seiner Karriere abgeräumt. Nun kommt es zur Neuauflage.

Nachdem Djokovic sein Achtelfinale gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit viel Mühe 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 gewonnen hatte, zog am Donnerstagabend auch Rune ins Viertelfinale ein - souveräner allerdings als sein kommender Gegner: Gegen Daniel Altmaier, der die Runde der letzten 16 kampflos erreicht hatte, blieb der neue Schützling von Boris Becker erneut ohne Satzverlust und setzte sich mit 6:3, 6:3 durch. Rune schlug 21 Winner, nutzte drei seiner vier Breakbälle und brachte jedes Aufschlagspiel durch.

Mit Viertelfinalgegner Djokovic hatte Rune bereits gerechnet. "Ich schaue vor einem Turnier immer auf das Tableau, was passieren kann. Ich fühle mich auf dem Platz immer besser und bin bereit für diese große Herausforderung", sagte er nach dem Sieg über Altmaier. Nachdem Rune zuvor nach mehreren schwachen Ergebnissen in der Weltrangliste etwas abgerutscht war, ist seit Beckers Engagement als Trainer ein Formanstieg unübersehbar. Ein Platz bei den ATP Finals in Turin ist wieder in Reichweite. 2022 hatte Rune die Qualifikation als Neunter trotz des Paris-Titels haarscharf verpasst.

Djokovic hat die 1 im Visier

Für Djokovic geht es indes darum, zum achten Mal eine Saison als Nummer 1 zu beenden. Nach dem frühen Aus für den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz in Paris hat der "Djoker" alle Trümpfe in der Hand. Bei einem Triumph in Paris wäre er auch in Turin kaum noch einzuholen - allerdings muss er dafür ja erst einmal Rune aus dem Weg räumen. Nach jetzigem Stand ist auch der drittplatzierte Daniil Medvedev noch im Rennen.