Rugby-WM ab 2027 mit 24 Teilnehmern

Wenn die Rugby-WM im Jahr 2027 in Australien über die Bühne geht, werden 24 statt 20 Mannschaften mit dabei sein. Auch ein neuer Wettbewerb ist in Planung.

Die Erweiterung des WM-Teilnehmerfelds soll schon bei der nächsten WM in Australien greifen. Sie wird durchgeführt, obwohl schon bei der laufenden Weltmeisterschaft ein teils großes Leistungsgefälle unter den teilnehmenden Teams bestand. Wie der Weltverband mitteilte, solle der Schritt "mehr Qualifikationsmöglichkeiten für mehr Teams und regionale Wettbewerbe" bieten. Das deutsche Team hat sich bisher noch nie für eine WM qualifiziert.

Wie der Qualifikationsmodus genau aussehen wird, soll im Nachgang der laufenden WM bekannt gegeben werden. Im Finale treffen am Samstag (21.00 Uhr/ProSieben MAXX und ran.de) in Paris der amtierende Weltmeister Südafrika und Neuseeland aufeinander.

Neue Ligen mit Auf- und Abstiegen

Ab 2026 wird zudem eine Liga aus zwölf Ländern eingeführt, in der die Teams der Six Nations und der Rugby Championship sowie zwei noch unbekannte Nationen antreten werden. Der noch namenlose neue Wettbewerb soll alle zwei Jahre im Juli und November ausgetragen werden. Die beiden freien Plätze werden voraussichtlich an Japan und Fidschi gehen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Unterhalb der neuen Topliga ist auch eine zweite Division geplant, die ebenfalls aus zwölf Mannschaften bestehen und 2030 starten soll. Auch Auf- und Abstiege sollen dann zwischen den Ligen möglich sein.