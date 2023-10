Rublev löst in Wien sein Turin-Ticket

Alexander Zverev hat in Wien schon das Viertelfinale erreicht, als nächster Gegner wartet der gegen Matteo Arnaldi siegreiche Andrey Rublev. Ebenfalls die Runde der letzten Acht erreichten Daniil Medvedev, Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas.

Andrey Rublev hat sich als fünfter Spieler für die ATP-Finals in Turin qualifiziert - und belohnt sich zugleich mit einem Duell gegen Alexander Zverev. Der 26-Jährige löste am Donnerstag in Wien sein Ticket fürs Saisonfinale der acht besten Profis des Jahres. Er besiegte Ruble Matteo Arnaldi aus Italien mit 7:5, 6:3.

Jannik Sinner und Daniil Medvedev sind ebenfalls schon sicher in den Finals (12. bis 19. November in Turin) dabei - und in Wien stehen beide auch in der Runde der letzten Acht. Sinner behauptete sich im italienischen Duell gegen Lorenzo Sonego in 93 Minuten mit 6:2, 6:4 und blieb damit auch im vierten Duell mit seinem Landsmann siegreich.

Durchaus Mühe hatte indes Stefanos Tsitsipas. Der Grieche musste gegen den Tschechen Tomas Machac über drei Sätze gehen, ehe er einen hart umkämpften 6:3, 4:6 und 7:5-Erfolg einfuhr - das letztlich entscheidende Break glückte dem favorisierten Tsitsipas erst spät im dritten Satz.

Über drei Sätze musste auch Daniil Medvedev gehen. Der Russe erwischte gegen Grigor Dimitrov (Bulgarien) einen schwachen Start, verlor Durchgang eins dann auch mit 3:6. Dann aber steigerte sich Medvedev und zog dank eines 3:6, 6:2 und 6:4 in die nächste Runde ein.

Stricker überrascht in Basel

Während sich in Wien die Favoriten behaupteten, gab es in Basel eine Überraschung. Verantwortlich dafür war Dominic Stricker, der vor heimischer Kulisse den Weltranglistenachten Casper Ruud aus Norwegen niederrang. Der 21-Jährige benötigte 2:26 Stunden, um sich mit 6:4, 3:6 und 7:6 (7:1) durchzusetzen und sein Viertelfinalduell mit dem Franzosen Ugo Humbert klarzumachen.