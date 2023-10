Roses Mützen-Ausraster: "Muss mich über mich selbst wundern"

Obwohl das 6:0 gegen Köln kaum gefährdet war, legte sich Leipzigs Coach Marco Rose am Samstagabend mit Schiedsrichter Benjamin Brand an. Im Anschluss kritisierte er aber nicht nur den Unparteiischen.

Vielleicht lag es an der Phase des Spiels. Kurz zuvor war der Leipziger Sieg gegen den 1. FC Köln bei einem Pfostenschuss von Gäste-Angreifer Luca Waldschmidt zum ersten und einzigen Mal am Samstagabend in Gefahr geraten, als Marco Rose kurzzeitig die Nerven verlor. Nach einem eigentlich unscheinbaren Zweikampf im Mittelfeld warf der Leipziger Coach aus Ärger über Schiedsrichter Benjamin Brand seine Mütze auf den Boden der Coaching Zone, beschwerte sich lautstark beim Referee und sah dafür die Gelbe Karte.

"Es war für mich eine Frage der Linie insgesamt", erklärte er seinen Ausraster nach Spielschluss bei "Sky" und übte leise Kritik am Unparteiischen: "Er hat sich schon nach einer Minute eine Baustelle aufgemacht." Damit meinte Rose ein Foul von Kölns Eric Martel gegen Benjamin Henrichs, das Brand nicht mit Gelb geahndet hatte. "Martel hatte danach noch das Foul beim Elfmeter, dann noch ein Foul und wir haben relativ schnell Gelbe Karten bekommen", erörterte Rose. Vielleicht meinte er seine eigene mit, denn zum Zeitpunkt des Mützenwurfs hatte auf RB-Seite nur Mohamed Simakan die Gelbe Karte gesehen.

"Da war ich nicht auf seiner Linie", sagte Rose zum Schiedsrichter, bei dem er sich aber nach eigener Aussage später entschuldigt habe. Denn Kritik übte Rose nach Abpfiff vor allem an seinem eigenen Verhalten - das über die Beschwerde beim Schiedsrichter hinausging. "Ich muss mich über mich selbst wundern", sagte er und schmunzelte beim Blick auf die Wiederholung der Szene: "Dann habe ich die Mütze auch noch schief wieder aufgesetzt."

Raum: "Ich find's geil"

Die Gelbe Karte sowie die modische Unebenheit ließen sich am Ende verkraften, nur kurz nach Roses Verwarnung erzielte sein Team drei Tore in acht Minuten und machte frühzeitig den Sack zu. "Ich akzeptiere heute alles, weil die Jungs ein überragendes Spiel gemacht haben", lobte Rose. "Da kann der Trainer auch mal blechen." Denn die Gelbe Karte dürfte ein Fall für Kassenwart Janis Blaswich werden: "Sicher gibt es einen Strafenkatalog auch für den Trainer."

Aber nicht nur die positiven Auswirkungen auf die Mannschaftskasse wurden mit Wohlwollen aufgenommen. "Ich find's geil", sagte jedenfalls David Raum, "dass wir einen Trainer haben, der so mitgeht".