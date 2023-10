Rose und Leipzigs Pokal-Erfolgsstory: "Wir sind Junkies"

Bereits zum 20. Mal trifft RB Leipzig auf den VfL Wolfsburg. Gegen keine andere Mannschaft bestritten die Sachsen mehr Pflichtspiele als gegen den Zweitrunden-Gastgeber im DFB-Pokal.

Wolfsburg gegen Leipzig, das hat fast schon Pokal-Tradition. Zum sechsten Mal binnen elf Jahren kämpfen die beiden Klubs ums Weiterkommen. Bei der Premiere am 29. Juli 2011 warfen die Sachsen als Regionalligist den Bundesligisten bereits in der ersten Runde mit 3:2 aus dem Wettbewerb. Der damalige Kapitän Daniel Frahn war als dreifacher Torschütze der Mann des Freitagabends, auf der Gegenseite verließen Hasan Salihamidzic, Mario Mandzukic und Trainer Felix Magath mit betretenen Mienen das Stadion.

Geschichte. Am Dienstag treten die Leipziger als Pokalverteidiger in Wolfsburg an, und natürlich will der zweimalige Cup-Gewinner seine Erfolgsgesichte von 13 ungeschlagenen Spielen in diesem Wettbewerb fortschreiben. Marco Rose erinnerte am Montag an den 2:0-Finalsieg gegen Frankfurt vor knapp fünf Monaten im Berliner Olympiastadion und die Bilder, die ihm noch heute durch den Kopf gehen.

"Die glücklichen Gesichter der Fans im Stadion und am nächsten Tag in Leipzig, das sind so emotionale Momente, die man nicht vergisst. Und das ist das, was uns immer wieder antreibt, weil wir dies immer wieder erreichen wollen", sagte der Trainer und fügte hinzu: "Wir sind auf dem Niveau irgendwo Junkies, erfolgsbesessen, wir wollen die besonderen Momente wieder erleben und eine gute Zeit zusammen haben. Das macht unseren Job so liebenswert und lebenswert."

Entscheidung über Olmo-Behandlung "noch nicht gefallen"

Verzichten muss Rose bis auf Weiteres bekanntlich auf Mittelfeld-Virtuose Dani Olmo. "Er ist ein unersetzbarer Schlüsselspieler, aber trotzdem haben wir auch ohne ihn Spiele gewonnen", sagte er über den erneut wochenlangen Ausfall des Spaniers. Ob die gegen Köln erlittene Schultereckgelenksprengung operativ oder konservativ behandelt wird, war am Montag noch offen und auch abhängig von einer noch ausstehenden Zweitmeinung. "Die Entscheidung ist noch nicht endgültig gefallen", so Rose.

Gössling entscheidet über Tor-Besetzung

Im Tor bekommt möglicherweise der langjährige Stammkeeper Peter Gulacsi wieder eine Chance. Der von einem Kreuzbandriss genesene Ungar hatte im Erstrundenspiel beim SV Wehen Wiesbaden (3:2) nach fast einjähriger Pause sein Comeback gefeiert, muss sich aber in der Bundesliga und Champions League mit der Stellvertreter-Rolle von Janis Blaswich begnügen. "Pete ist gut drauf und macht Schritte nach vorn. Wir machen uns Gedanken, wie wir ihm Spielzeit und Rhythmus geben", sagte Rose, der bei der Besetzung zwischen den Pfosten vor allem auf seinen Torwarttrainer Frederik Gössling hören will: "Die Entscheidung trifft vor allem Freddie."