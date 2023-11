Rose "angefasst" von Svenssons Video: "Ganz großer Sport"

Das emotionale Video, mit dem sich Bo Svensson als Trainer von Mainz 05 verabschiedete, hatte sich Marco Rose kurz vor der eigenen Pressekonferenz am Freitag angeschaut. Der Leipziger Trainer reagierte sichtlich berührt.

"Es hat mich angefasst. Das ist ganz großer Sport", sagte Rose über den Auftritt des nach 16 FSV-Jahren zurückgetretenen Kollegen, der zwischen 2008 und 2010 noch sein Teamkollege in Mainz war und sein Freund geblieben ist: "Großer Typ, toller Mensch, toller Trainer, leider morgen nicht da." Inhaltlich wolle er den Trainerwechsel "nicht kommentieren". Stattdessen werde er sich "persönlich bei Bo melden".

Am Samstag werden die seit 14 Ligaspielen sieglosen Mainzer nun von Jan Siewert als Interimscoach betreut. "Es kann Positives auslösen. Man weiß nicht, was uns morgen erwartet. Fakt ist, dass das eine gute Mannschaft ist, die nicht da unten reingehört", sagte Rose über den Tabellenletzten. An die eigenen Reihen richtete der Coach die Forderung: "Wir müssen uns auf uns konzentrieren, uns bestmöglich vorbereiten und unser Spiel durchbringen."

"Okay ist im DFB-Pokal nicht genug"

Letzteres gelang am Dienstag im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg nicht, weshalb die Sachsen drei Tage nach dem 6:0-Kantersieg gegen Köln schon in der zweiten Runde mit 0:1 ausgeschieden waren. "Wir haben uns in Wolfsburg alle sehr über das Ausscheiden geärgert. Die Leistung war okay, aber okay ist im DFB-Pokal nicht genug", bilanzierte Rose, der als Konsequenz fordert, "mehr Konstanz in unser Leistungsniveau zu bringen". In Mainz müsse sein Team wieder "gieriger, konsequenter, klarer und besser sein".

Grundsätzlich sei er ungeachtet des Pokal-Aus jedoch zufrieden mit der bisherigen Entwicklung, betonte Rose: "Die Richtung nach dem großen Umbruch im Sommer ist ganz gut." Tabellarisch liegt RB als Fünfter zwar hinter den eigenen Erwartungen, was aber bei objektiver Betrachtungsweise vor allem an der überdurchschnittlichen Performance des führenden Quartetts und nicht an den eigenen Ergebnissen liegt.

"Die nächsten Schritte gehen"

20 Punkte nach neun Spieltagen sind der zweitbeste Wert der Klubgeschichte, den RB lediglich im ersten Bundesliga-Jahr 2016/17 übertraf. 25 Tore nach neun Spieltagen sind vereinsinterner Bundesliga-Rekord. Nur sieben Gegentore und bereits fünf Zu-Null-Spiele in der Liga sind Belege einer stabilen Defensive. "Bis hierhin haben wir es in der Bundesliga hervorragend hinbekommen", resümierte Rose, "jetzt wollen wir in der Champions League und in der Meisterschaft die nächsten Schritte gehen."

Verzichten muss der Coach dabei bekanntlich auf Dani Olmo, der sich gegen Köln eine Schultereckgelenksprengung zugezogen hatte. Der spanische Mittelfeldspieler wurde nach Klubangaben am Donnerstag in Leipzig erfolgreich operiert, fällt aber vermutlich für den Rest der Hinrunde aus. Auch Kapitän Willi Orban, der am Freitag 31 wurde, und Neuzugang El Chadaille Bitshiabu sind weiterhin verletzungsbedingt nicht dabei. Ansonsten aber hat Rose die Qual der Wahl und damit reichlich Auswahlmöglichkeiten im Kader. "Das Gute ist, dass wir im Moment eine Menge Spieler haben, die sich in Position bringen, in der ersten Elf spielen zu können und zu wollen", sagte der Coach: "Wir müssen versuchen, gute und richtige Entscheidungen zu treffen."

Vor allem an die Adresse von Fabio Carvalho, Benjamin Sesko und Christoph Baumgartner, die aktuell in der Herausforderer-Rolle sind, richtete er die Forderung: "In dem Moment, in dem ich nicht in der ersten Elf stehe, muss ich mich zeigen. Da ist jedes Training wichtig, da gucke ich genau hin."