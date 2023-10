Rose: "Mit welchem Recht reden wir von Pflichtsiegen?"

RB Leipzig kann schon am vierten Spieltag das Champions-League-Achtelfinale erreichen - dank des Pflichtsiegs gegen Roter Stern Belgrad am Mittwoch. Doch gegen diese Wahrnehmung wehrte sich Marco Rose vehement.

Viel fehlt nicht mehr für den Einzug ins Achtelfinale: Marco Rose am Mittwoch beim Spiel gegen Belgrad. IMAGO/Jan Huebner

Bei der sechsten Teilnahme winkt RB Leipzig schon zum vierten Mal der Einzug in die Champions-League-K.-o.-Phase, noch dazu so früh wie nie. Doch Marco Rose plädierte nach dem 3:1-Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad für eine weniger euphorische Beurteilung.

"Es ist wichtig, dass wir hungrig bleiben", sagte der Trainer am Mittwochabend. "Ich habe heute in der Kabine wieder von DAZN gehört: 'der Pflichtsieg der Leipziger'. Das gibt es für mich nicht. Ich finde das auch immer dem Gegner gegenüber ein Stück weit despektierlich."

"Das wertet einen Gegner ab und macht die Fallhöhe für uns höher"

Nach einem Spiel, in dem David Raum und Lois Openda vor einem Freistoß in der zweiten Hälfte die Ausführung per "Schere, Stein, Papier" ausknobelten, war das vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für diese Wortwahl, doch im Kern hatte Rose natürlich Recht: Roter Stern hatte als vermeintlicher Underdog RB immer wieder vor Probleme gestellt - "zwar unrhythmisch", wie Sportdirektor Rouven Schröder nach der "harten Arbeit" befand, "aber immer wieder gefährlich".

Und auch Rose wollte den wichtigen Sieg nicht durch eine Relativierung der gegnerischen Qualität herabsetzen. "Das ist der serbische Meister, der kurz vor Transferende einfach Granaten geholt hat", etwa In-Beom Hwang von Olympiakos Piräus, "der ein herausragender Kicker ist, der 13 Kilometer im Spiel läuft. Und wir reden dann hier immer von Pflichtsiegen - mit welchem Recht? Das wertet einen Gegner ab und macht die Fallhöhe für uns höher."

Rose hält es mit Matthäus

"Schritt für Schritt" will sich Rose dem "großen Ziel Champions-League-Achtelfinale" nähern, "denn das ist für Leipzig immer noch etwas Besonderes". Dass dafür womöglich schon ein Schritt reicht, nämlich wenn Leipzig am 7. November (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Belgrad gewinnt und Tabellenführer Manchester City parallel nicht gegen die Young Boys Bern verliert, interessierten weder Schröder ("Noch ist nichts passiert") noch Rose: "Ich würde es mit Lothar Matthäus halten: Hätte, hätte, Fahrradkette."