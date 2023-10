Rose: "Dani Olmo in der Startelf wäre vermessen"

Nach dem 3:1 gegen Roter Stern betonte Marco Rose, dass es für ihn schon deshalb keine Pflichtsiege gebe, weil er dies als despektierlich empfinden würde. Dennoch ist die Lage für Leipzigs Coach vor dem Köln-Spiel klar.

Um den eigenen Ansprüchen in der Bundesliga weiterhin gerecht zu werden, ist ein Sieg am Samstag gegen den Tabellen-16ten 1. FC Köln allerdings trotzdem Pflicht. Ein erneuter Ausrutscher wie vor zwei Wochen beim 0:0 gegen den gleichfalls abstiegsbedrohten VfL Bochum, als man vor heimischer Kulisse zwei Elfmeter verschoss, sollte sich nicht wiederholen, will man den Anschluss an die Top 4 und damit die Champions-League-Plätze nicht verlieren. "Es ist wichtig, dass wir hungrig bleiben", sagte Rose auf der Pressekonferenz am Freitag.

Rose noch ohne Niederlage gegen Freund Baumgart

Den Leipziger Coach und seinen Kölner Kollegen Steffen Baumgart verbindet ein freundschaftliches Verhältnis, dass auch nicht durch die Tatsache getrübt wird, dass Rose von den bislang fünf Trainerduellen gegen Baumgart keines verloren hat. Am 4. Februar gab es in Köln ein 2:2, in der Saison 2021/22 blieb Rose mit Dortmund gegen Köln mit 2:0 und 1:1 ungeschlagen. Und mit Mönchengladbach gewann er 2019/20 beide Spiele gegen den damals von Baumgart trainierten SC Paderborn.

"Baumi-Mannschaften sind ausrechenbar. Wir wissen, was wir erwarten können in Sachen Grundordnung und Ausrichtung", sagte Rose und prophezeite: "Du weißt, dass du Druck bekommst und es ein sehr intensives Spiel werden wird." Allein schon deshalb sei es notwendig, "dass wir die Kontersituationen besser verteidigen als am Mittwoch".

Gegen Belgrad hatte RB den Kontrahenten mit einer phasenweise zu offensiven Spielweise geradezu eingeladen zu Gegenstößen. "Die Fehler, die wir da in der Positionierung gemacht haben, haben wir gemacht, weil wir viel wollten", so Roses Urteil.

Die Jungs, die dabei waren, sind gut durchgekommen. Sie sind alle gesund und fit. Marco Rose

Personell kann Rose auf den Kader zurückgreifen, der ihm auch gegen den serbischen Meister zur Verfügung stand. "Die Jungs, die dabei waren, sind gut durchgekommen. Sie sind alle gesund und fit", berichtete der Trainer, der damit erneut die Qual der Wahl hat, aber voraussichtlich nur punktuell rotieren wird.

Leistungsträger wie Lois Openda oder Xavi haben zwar schon reichlich Einsatzzeiten in den Beinen, machen aber aktuell noch nicht den Eindruck, dass sie eine Pause benötigen. Die dürfte allerdings Routinier Emil Forsberg erhalten, für den Hoffenheim-Neuzugang Christoph Baumgartner zu seinem zweiten Startelfeinsatz für RB kommen könnte.

Dani Olmo in der Startelf "wäre vermessen"

Für den wieder genesenen Dani Olmo bleibt hingegen nach den Kurzeinsätzen gegen Darmstadt und Belgrad am Samstag erneut eine Joker-Rolle. "Wahrscheinlich würden schon 45 Minuten gehen, aber es wäre vermessen, einen Spieler in die Startelf zu stellen, von dem ich weiß, dass ich ihn zur Pause rausnehmen muss", erklärte Rose, versprach aber zugleich: "Dani wird es zeitnah wieder in die Startelf spülen."