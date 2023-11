Reine Nervensache: Zverev gewinnt Thriller gegen Humbert

Licht und Schatten zeigte Alexander Zverev am späten Abend in seinem Match gegen Ugo Humbert, gewann das Nervenspiel nach geschlagenen 3:28 Stunden aber dennoch - glanzlos, aber glücklich und verdient.

Muss Schwerstarbeit verrichten: Alexander Zverev. AFP via Getty Images

Weil sich die Matches in Paris am Mittwoch teilweise gezogen hatten, musste Alexander Zverev durchaus lange warten, ehe er gegen den Lokalmatadoren Ugo Humbert aufschlagen durfte. Der 25-jährige Franzose hatte zuletzt aufsteigende Form gezeigt, gute Ergebnisse in Newport, Atlanta, Basel und Shanghai gehabt - und stellte dann auch in Paris die deutsche Nummer 1 vor eine Herausforderung.

Der Weltranglisten-26., der 2021 in Halle das einzige bis dato ausgetragene Duell gegen Zverev in drei Sätzen gewonnen hatte, überzeugte gerade mit seinem eigenen Service. Humbert schlug brachial sowie präzise auf, war allgemein der aktivere Spieler und hatte klare im ersten Durchgang klare Vorteile bei Winnern (13:6), allerdings sah die Sache bei den unerzwungenen Fehlern ein wenig anders aus (9:6). Keine Frage, Zverev hatte Mühe, musste mehrfach Breakbälle abwehren - neun waren es allein im ersten Durchgang an der Zahl.

Und dennoch war der Hamburger im richtigen Moment zur Stelle: Im neunten Spiel kam er selbst zu zwei Breakchancen und nutzte eine davon - zu diesem Zeitpunkt war es insgesamt der bereits 14 Breakball (!) in diesem Match und der erste überhaupt, der genutzt wurde. Einige Minuten später hatte Zverev den ersten Durchgang mit 6:4 schließlich in der Tasche, er musste jedoch mehrfach über Einstand gehen. Gebraucht hat er dafür geschlagene 66 Minuten.

Zverev zeigt Nerven

Kämpfen musste Zverev dann auch zu Beginn des zweiten Satzes, doch Mitte des Durchgangs legte der Deutsche einen bemerkenswerten Zwischenspurt hin, holte zwölf von insgesamt 13 möglichen Punkten und zog auf 4:2 davon. Als Zverev dann zum Matchgewinn aufschlug, erlaubte er sich gleich drei schwache Bälle und hatte plötzlich zwei Breakbälle gegen sich. Humbert nutzte direkt den ersten - das Match war wieder offen und das Publikum sorgte für Fußball-Atmosphäre. Es ging in den Tiebreak. In diesem erwies sich der Franzose als stabiler und erzwang folglich mit 7:3 den entscheidenden dritten Satz.

Es kam zum Bruch im Spiel des Deutschen, der fahrig wirkte und mit einer völlig missratenen Vorhand seinen Aufschlag zum 2:3 abgab - Zverev schob Frust, war drauf und dran, diesen an seinem Schläger auszulassen. Doch er verkniff sich den Wurf, sammelte sich und holte sich etwas später nach vielen intensiven Ballwechseln und über drei Stunden Spielzeit das Break zum 4:4 zurück.

Nach 3:17 Stunden startete schließlich der alles entscheidende Tiebreak. Dieser war dann reine Nervensache, Zverev lag zwischenzeitlich 2:4 zurück, durfte dann aber doch als erster zum Match aufschlagen - es sollte der einzige Matchball des Spiels bleiben. Per Service Winner machte er den Sack mit 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) zu und trifft nun im Achtelfinale auf Stefanos Tsitsipas, der Felix Auger-Aliassime aus Kanada mit 6:3, 7:6 das Nachsehen gegeben hatte.

Souveräner Djokovic überholt einmal mehr Nadal

Seit seinem US-Open-Sieg, also über 40 Tage hatte sich Novak Djokovic auf der Tour nicht blicken lassen. Nun aber will der Weltranglistenerste seinen Titel in Paris verteidigen.

Zum Start hatte er den Argentinier Tomas Martin Etcheverry vor der Brust - und ließ diesen gewohnt routiniert mit 6:3, 6:2 abblitzen. In der nächsten Runde trifft der Rekord-Grand-Slam-Champion auf Talon Griekspoor (Niederlande), der am Mittwoch sein 1289. Match auf der ATP-Tour bestritt und damit seinen Dauerrivalen Rafael Nadal (1288) in einem weiteren Punkt hinter sich ließ.

Mehr Matches als der Serbe haben nur Ivan Lendl (1310), Roger Federer (1526) und Jimmy Connors (1557) bestritten.