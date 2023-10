Rehm nach erneuter Waldhof-Niederlage: "Ich weiß nicht, was die Jungs verbrochen haben"

In Unterhaching hat der SV Waldhof Mannheim die dritte Niederlage in Folge schlucken müssen. Trainer Rüdiger Rehm wollte seiner Mannschaft allerdings keine großen Vorwürfe machen.

Viel falsch gemacht habe seine Mannschaft nicht, so Rüdiger Rehm nach der 0:3-Niederlage bei der SpVgg Unterhaching am Mikrofon von "Magenta Sport". "Wir haben bis zum 0:2 ein hervorragendes Spiel gemacht." Dass es dann aber nach 74 Minuten gar 0:3 aus Mannheimer Sicht stand, sei für den Coach entsprechend "sehr schwer zu erklären".

Die Partie beim Aufsteiger aus Bayern begann mit einem frühen Rückstand für die Mannheimer, von dem sie sich spielerisch allerdings schnell erholten. Nach dem 0:1, so Rehm, "schütteln sich die Jungs, machen ein Fußballspiel, wie ich es mir eigentlich wünsche. Wir haben die Torchancen, machen sie aber nicht". Die Latte oder der stark aufgelegte Hachinger Keeper René Vollath verhinderten mehrfach den Ausgleich. Die Folge war ein etwas ratloser Rehm: "Ich weiß nicht, was die Jungs verbrochen haben, dass sie so bestraft werden. Wir haben in dieser Woche super gearbeitet, aber belohnen uns nicht."

Die mangelnde Chancenauswertung der Gäste wurde im zweiten Durchgang bestraft: Patrick Hobsch, der bereits das erste Tor per Elfmeter erzielt hatte, erhöhte nach einer knappen Stunde auf 2:0 für Unterhaching. Manuel Stiefler sorgte in der 74. Minute schließlich mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung.

Kommende Woche steigt das Kellerduell gegen Duisburg

"Wir müssen im Moment einfach viel Dreck fressen - auch für die Fans, die mitgefahren sind", sagte Rehm, dessen Team nun seit mittlerweile fünf Spielen auf einen Sieg wartet - die Niederlage in Unterhaching war die dritte in Folge. Dennoch betonte der Trainer einen Fortschritt: "Auch wenn das Ergebnis das gleiche ist: Was wir diese Woche gemacht haben, ist nicht vergleichbar mit dem, was wir letzte Woche gemacht haben."

Am Sonntag in einer Woche (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll auch das Ergebnis wieder ein anderes sein: Zu Gast bei den Mannheimern ist dann der ebenfalls im Tabellenkeller feststeckende MSV Duisburg.