Rechtes Sprunggelenk: Sorgen um Bence Dardai

Hertha BSC droht ein längerer Ausfall von Bence Dardai (17). Der Youngster verletzte sich in der Schlussphase des Heimspiels gegen den SC Paderborn (3:1) am Samstag am rechten Sprunggelenk.

Die Ausbeute stimmte, die Leistung nur in Teilen. "Wir müssen heute den Tag genießen", sagte Hertha-Coach Pal Dardai nach einem Spiel, in dem sein Team dank Doppeltorschütze Haris Tabakovic und Vorbereiter Fabian Reese siegte und zumindest kämpferisch die erhoffte Reaktion auf den schwachen Auftritt in der Vorwoche in Nürnberg (1:3) gezeigt hatte.

"Nach dem Nürnberg-Spiel war es schwer - gegen einen guten Gegner. Aber ich bin nicht ganz zufrieden", erklärte der Ungar und befand mit Blick auf die Arbeit gegen den Ball und die Passivität nach dem eigenen 1:0: "Defensiv gefällt mir der Weg nicht. Es gibt Dinge, bei denen wir uns steigern müssen." Auch Kapitän Toni Leistner, der den Rasen nach seiner Gelb-Roten Karte nach 86 Minuten verlassen musste, war mit der Einstellung einverstanden: "Es wurde im Vorfeld viel über Mentalität geredet - und die kann man keinem Spieler absprechen. Wir haben uns extrem reingehauen und wollten unser Tor unbedingt verteidigen. Das war ein Fortschritt im Vergleich zur Vorwoche."

Leistner wird das kommende Liga-Spiel in acht Tagen bei Hansa Rostock ebenso wie sein etatmäßiger Nebenmann Marc Oliver Kempf (zwei Liga-Spiele Sperre nach Notbremse in Nürnberg) verpassen. Im DFB-Pokal gegen den kriselnden Bundesligisten Mainz 05 am Mittwochabend sind beide dabei. Einer allerdings wird Hertha vermutlich länger fehlen: Youngster Bence Dardai verletzte sich in der Nachspielzeit in einem von ihm recht ungestüm geführten Zweikampf mit Paderborns Robert Leipertz. "Es sieht schlecht aus", sagte Pal Dardai in der Pressekonferenz. "Bence wird im Krankenhaus untersucht, es sieht nicht gut aus."

Ausfall von Bence Dardai vergrößert Herthas Sorgen in der Offensive

Der offensive Mittelfeldspieler, der Anfang Juni mit der deutschen U 17 Europameister geworden war und dem im Sommer Offerten mehrerer Erstligisten aus dem In- und Ausland vorlagen, kam in der laufenden Zweitliga-Saison bislang achtmal zum Einsatz. Sein Ausfall würde Herthas Sorgen in der Offensive weiter vergrößern. Sein älterer Bruder Palko Dardai (24) fehlt seit Mitte September wegen einer Syndesmose-Verletzung und wird wohl erst zur Rückrunde wieder voll angreifen können, Hoffnungsträger Ibrahim Maza (17) pausiert seit Juli wegen einer Meniskus-Verletzung. Auch die Abwehrspieler Linus Gechter und Agustin Rogel fehlen seit Wochen verletzt.

Jetzt vergrößert Bence Dardai vermutlich das Hertha-Lazarett - und die Sperren von Leistner und Kempf legen in Rostock die Stamm-Innenverteidigung lahm.