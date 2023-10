RWE feiert weiter: Die fünf Gründe für den Erfolg

Rot-Weiss Essen surft in der 3. Liga aktuell auf einer Erfolgswelle. Das liegt an einigen Indikatoren.

Die Transfers

Die neue Sportliche Leitung um Christian Flüthmann (41) und Marcus Steegmann (42) lag mit vielen Entscheidungen richtig. Vor allem Mittelfeldspieler Vinko Sapina (28) und der zum Linksverteidiger umfunktionierte Lucas Brumme (24) erwiesen sich als Glücksgriffe und sind absolute Leistungsträger im Team.

Zudem wird die Kölner Leihgabe und Flügelstürmer Marvin Obuz (21) immer besser (zwei Vorlagen gegen Saarbrücken sowie der sehenswerte Führungstreffer in Duisburg). Rechtsverteidiger Eric Voufack (22) ist inzwischen schon mehr als eine Alternative zu Routinier Andreas Wiegel (32) und Leonardo Vonic (20) hat sich den Platz im Sturmzentrum erkämpft. Auch Angreifer Moussa Doumbouya (25) ist alles andere als eine Enttäuschung.

Der Torwart

Schlussmann Jakob Golz (25) wird immer stabiler, zeigt auf hohem Niveau konstant starke Leistungen und glänzte auch in Duisburg beim dritten Sieg in Serie - ein Novum für RWE. In den wenigen Szenen, in denen er im Blickpunkt stand, lieferte er überragende Abwehraktionen. In dieser Verfassung gehört er zu den besten Torhütern der Liga. Abgesehen von den beiden deutlichen Niederlagen in Unterhaching (0:4) und gegen den SC Verl (0:5) musste Golz in den weiteren elf Partien insgesamt nur neunmal hinter sich greifen.

Die Innenverteidigung

Der seit Monaten bärenstarke Felix Götze (25) und Jose-Enrique Rios Alonso (23) harmonieren glänzend. Aus den neun Partien, in denen sie gemeinsam in der Startelf standen, holte RWE fünf Siege und zwei Remis, ließ nur acht Gegentore zu.

Der freigestellte Ex-Kapitän Felix Bastians (35) wird nicht vermisst.

Der Trainer

Mit seiner pragmatischen und nüchternen Art tut Christoph Dabrowski (45) dem Klub samt notorisch aufgeregtem Umfeld gut. Allerdings kann der Ex-Profi auch emotional sein und das Team pushen.

Spieler wie Torben Müsel (24), Cedric Harenbrock (25), Isaiah Young (25) oder der junge Mustafa Kourouma (20), als Joker Siegtorschütze in Duisburg, haben sich unter Dabwoski klar verbessert. Die kritischen Stimmen, die es zumindest in der aktiven Fanszene trotz nachgewiesener Erfolge gab, sind längst verstummt.

Der Teamgeist

Die Mannschaft präsentiert sich als funktionierendes Kollektiv. Wer beobachtet, wie sich selbst vermeintlich unzufriedene Reservespieler mit dem gesamten Team über Tore und Siege freuen, der kann nur zum Schluss kommen, dass Dabrowski mit seinem Trainerteam eine echte Einheit geformt hat. Das könnte die Basis für einen nachhaltigen Aufwärtstrend sein.