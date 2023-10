Rückstand gedreht: Kickers Offenbach hält Hessen Kassel auf Abstand

In der Regionalliga Südwest rollte der Ball am Freitagabend zwischen Hessen Kassel und Kickers Offenbach. Der OFC setzte sich nach 0:1-Rückstand am Ende doch noch mit 2:1 durch und hält das hintere Tabellenmittelfeld damit auf Abstand.

Offenbach dreht Rückstand

Offenbach begann nervös und tat sich schwer, einen Fuß auf den Rasen zu bekommen. Hessen Kassel hatte deshalb zu Beginn leichte optische Vorteile, war bis auf einen einzigen gefährlichen Kopfball von Amaniampong aus der 9. Minute aber ebenfalls erst einmal harmlos. Kassel blieb allerdings auch in der Folge das bessere Team und belohnte sich folgerichtig auch mit dem Führungstreffer. Sararer bekam zu viel Platz und schob in die lange Ecke ein (25.). Mit freundlicher Unterstützung von Kassels Amaniampong, der sich ein Foulspiel an Urbich leistete, war der OFC nur wenige Minuten später wieder zurück in der Partie. Alvarez verzögerte und schob unten links ein. Der Ausgleich gab Offenbach etwas Rückenwind. Mit etwas Glück hätte der OFC die Partie sogar gänzlich auf den Kopf stellen können. Urbich fehlte bei seinem Abschluss aus aussichtsreicher Position aber die nötige Entschlossenheit - letztlich zu zentral und leichte Beute für Langhoff.

Nach dem Seitenwechsel stand erneut Urbich im Mittelpunkt. Diesmal machte es der Mittelfeldspieler nach Vorarbeit von Wanner besser und brachte Offenbach in Front (56.). Der Treffer hatte sich nach einer ereignisarmen Anfangsphase in Durchgang zwei nicht wirklich angedeutet. Von Kassel kam nach der Pause offensiv kaum noch etwas und wenn, dann nicht aus jener Kategorie, die die Kickers an diesem Abend nochmals in ernsthafte Bedrängnis hätte bringen können. Am Ende blieb es beim 2:1-Arbeitssieg für den OFC.