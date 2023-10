Rückschlag für Aachen: Defensivmann Dervisevic fällt lange aus

Alemannia Aachen muss lange auf Innenverteidiger Aldin Dervisevic verzichten. Der 21-Jährige verletzte sich am Samstag im Duell gegen die U 21 des SC Paderborn schwer an Wade und Sprunggelenk.

Eine so genannte Weber-C-Fraktur zog sich Alemannia-Innenverteidiger Aldin Dervisevic im Heimspiel gegen den SC Paderborn II am Samstag zu - nach Angaben der Alemannia-Verantwortlichen ein Bruch des Wadenbeins in Kombination mit einem Riss des Syndesmosebands, das am Knöchel verläuft. Zudem habe er sich weitere Bänderrisse im Sprunggelenk zugezogen, wie der Verein am Sonntag bekanntgab. Der 21-Jährige, der gegen den Aufsteiger in Minute 58 vom Feld musste, wurde umgehend ins Krankenhaus gefahren und bereits am Samstag im Aachener Luisenhospital operiert.

"So eine Verletzung macht alle bei der Alemannia betroffen. Wir werden Aldin als Verein beim Heilungsprozess bestmöglich unterstützen. Er kann sich sicher sein, dass wir bei ihm sind und ihn nicht fallen lassen", verspricht Alemannia-Sportdirektor und Geschäftsführer Sascha Eller.

"Wichtiger Anteil an den guten Ergebnissen"

"Für den Jungen tut uns das unendlich leid. Er hat sich in den letzten Wochen ins Team gekämpft und hatte einen wichtigen Anteil an den guten Ergebnisse zuletzt. Für ihn werden wir in den nächsten Wochen noch enger zusammenrücken", so Alemannia-Trainer Heiner Backhaus. Schon am Samstag nach dem 2:1-Sieg postierte das Team vor der Kurve mit dem Trikot des Youngsters. "Die Verletzung hat uns schon beeindruckt", räumte Sasa Strujic nach der Partie ein.

Der Deutsch-Bosnier Dervisevic spielt seit 2019 im Trikot der Alemannia, er kam damals aus der Jugend von Viktoria Köln. Insgesamt absolvierte er 48 Regionalliga-West-Partien für Aachen, in dieser Saison bislang neun.