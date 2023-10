Pyrotechnik-Strafe: Punktabzug für Olympiakos Piräus

Harte Strafe gegen Olympiakos Piräus. Dem griechischen Erstligisten wurde wegen eines Pyrotechnik-Vorfalls gegen Panathinaikos Athen ein Punkt abgezogen.

Der Vorfall hatte sich beim Spitzenspiel am 22. Oktober zugetragen. Der spanische Panathinaikos-Profi Juankar war beim Aufwärmen am Spielfeldrand in der 50. Minute bei einer Explosion eines Feuerwerkskörpers in seiner Nähe verletzt worden. Die Mannschaft von Panathinaikos verließ daraufhin das Spielfeld. Nach fast zwei Stunden brach der Schiedsrichter das Spiel ab, bis dato hatte es 1:1 gestanden.

Die griechische Sportjustiz sprach in erster Instanz nicht nur den Punktabzug für Olympiakos aus, die Partie wird zudem als 0:3-Niederlage gewertet. Zudem muss das Team zwei Spiele vor leeren Rängen bestreiten. Außerdem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 38.000 Euro gegen Olympiakos verhängt, wie der griechische Rundfunk vermeldete. Der Verein kündigte eine Berufung gegen das Urteil an.

Vor dem Urteil lag Tabellenführer Olympiakos in der Tabelle drei Punkte vor Panathinaikos. Bei Punktgleichheit gilt der Direktvergleich nach Punkten, Toren in den direkten Duellen und die bessere Platzierung in der regulären Saison. Auch dadurch könnte sich das als verloren gewertete Spiel noch nachteilig für Piräus auswirken.