Premiere: Zwei Torhüter mit einer Vorlage

Im Spiel zwischen Hoffenheim und Frankfurt bereiteten beide Torhüter ein Tor vor. Dies gab es in der Bundesliga seit Beginn der Daten-Erfassung (1988/89) vorher noch nie.

Bereiteten am Samstag beide einen Treffer vor: Oliver Baumann und Jens Grahl. beide imago

Am Samstag sahen die 30.150 Zuschauer in der PreZero-Arena eine Premiere. Beim Frankfurter Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim (3:1) bereiteten zum ersten Mal seit Beginn der Daten-Erfassung (1988/89) gleich zwei Torhüter in einem Bundesligaspiel ein Tor vor.

Bereits in der 4. Minute führte Hoffenheims Torwart Oliver Baumann einen Flachabstoß schnell aus und schlug den Ball weit nach vorne. Da einige Frankfurter wegen einer Ecke noch in der Hälfte der TSG waren, kam es nach dem Abschlag zum Eins-gegen-eins zwischen Maximilian Beier und Aurelio Buta. Der TSG-Angreifer ließ seinen Gegenspieler stehen und traf im Anschluss überlegt zum 1:0.

Schon die vierte Vorlage von Baumann

Nur sieben Minuten nach dem Rückstand glich die SGE schon aus. Diesmal lieferte Eintracht-Schlussmann Jens Grahl, der kurzfristig den etatmäßigen Stammtorhüter Kevin Trapp (Rückenschmerzen) ersetzte, die Vorlage. Wout Weghorst setzte den 35-Jährigen unter Druck, sodass dieser die Kugel weit nach vorne schoss. Stürmer Omar Marmoush kam an den Ball, weil John Anthony Brooks zwischenzeitlich aufgehört hatte zu sprinten. Den Fehler des Amerikaners nutzte Marmoush zum 1:1.

Während Baumann bereits seine vierte Vorlage in der Bundesliga bejubelte, legte Grahl erstmals einen Treffer vor.