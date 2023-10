Pochettinos Nkunku-Plan - und seine Kritik am Heiligabend-Termin

Christopher Nkunku nähert sich beim FC Chelsea dem Debüt. Ein anderer Termin macht Trainer Mauricio Pochettino dagegen Sorgen - auch in privater Hinsicht.

Im Notfall, das weiß jeder Chelsea-Trainer, gibt es immer noch das nächste Transferfenster. "Wir werden sehen, ob die Mannschaft dann einen Offensivspieler braucht oder nicht", sagte Mauricio Pochettino am Freitag vielsagend über die anhaltende Torarmut der Blues. Schnellere Abhilfe soll aber einer leisten, den Chelsea bereits verpflichtet hat: Christopher Nkunku.

Der Bundesliga-Torschützenkönig, im Sommer für rund 60 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet, kommt seinem Debüt für die Londoner nach seiner langwieriger Knieverletzung immer näher. "Es geht ihm gut, er arbeitet wirklich hart", sagte Pochettino am Freitag. "Er ist nah dran. Hoffentlich steht er uns so schnell wie möglich wieder zur Verfügung." Aber wann genau? "Vielleicht nach der nächsten Länderspielpause", also Ende November. Das sei aber "nicht sicher".

"Mit acht bis zehn Toren von Nkunku wäre die Situation heute vielleicht komplett anders"

Ohne den als neuen Torjäger eingeplanten Franzosen steht Chelsea nach neun Spieltagen bei mäßigen 13 Treffern und mit jeweils drei Siegen, Unentschieden und Niederlagen auf einem enttäuschenden zehnten Platz. "Mit acht bis zehn Toren von Nkunku wäre die Situation heute vielleicht komplett anders", haderte Pochettino ein bisschen. "Aber wir dürfen uns nicht beschweren. Solche Dinge passieren."

Ebenso dezent äußerte der Argentinier seinen Frust über die Entscheidung der Premier League, das Spiel Wolverhampton gegen Chelsea am 24. Dezember um 14 Uhr (MEZ) anzusetzen. "Ich weiß, dass unsere Fans nicht glücklich darüber sind. Ich bin es auch nicht. Am 23. haben meine Frau und ich unseren Jahrestag, und der 24. ist für die Menschen in Argentinien ein sehr wichtiger Abend. Ich hoffe, ich komme pünktlich, um mitzufeiern." Aber man müsse eben akzeptieren, dass es in England anders zugehe "als im Rest der Welt".

Könnte seine Frau nicht einfach mit nach Wolverhampton kommen? "Ich glaube nicht", lachte Pochettino, "dass ich sie davon überzeugen kann."