Pfitzners Plan und das letzte Hemd

Der Begriff von der Vereinslegende wird im Fußball mitunter inflationär verwendet. Auf Marc Pfitzner trifft sie bei Eintracht Braunschweig zu. Als Profi feierte er mit den Niedersachsen drei Aufstiege und zwei Rettungen aus schier aussichtsloser Lage - das erinnert an seine aktuelle Mission als Interimstrainer.

Die Beförderung vom U 23-Trainers zum Übergangs-Chef hat die Untergangsstimmung aus der Löwenstadt vorerst vertrieben, die erste Nagelprobe für Pfitzner und die Aufbruchstimmung aber wartet am Freitag mit Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) . Seinen ersten öffentlichen Auftritt in neuer Rolle hatte der gebürtige Braunschweiger am Donnerstag. Und verkörperte während der Pressekonferenz genau jene Mischung aus Unverbrauchtheit und Wille, die dem Schlusslicht zuletzt auf allen Ebenen gefehlt hatte. Pfitzner verlor sich auffallend wenig in Allgemeinplätzen, seinen einzigen kommentierte er selbst umgehend mit einem Schuss Selbstironie. Auf seine Aussage, er habe ein gutes Gefühl aus der Trainingswoche mitgenommen, folgte ein Schmunzeln, und: "Diesen Satz höre ich oft, wenn ich mir Pressekonferenzen anschaue."

Pfitzner: "Der Druck ist da"

In der Hauptsache gab es von der Braunschweiger Identifikationsfigur klare Analysen und auch ehrliche Bekenntnisse. Pfitzner, als A-Lizenz-Inhaber nur für zwei Spiele alleinverantwortlich, will keineswegs den Eindruck erwecken, als habe er nichts zu verlieren. "Der Druck ist da", sagt der 39-Jährige, "wir haben fünf Punkte und ich bin Teil des Trainerteams." Schon unter dem freigestellten Jens Härtel gehörte er zum Stab, war aber alleinverantwortlich für die Reserve. Um die kreisten auch seine Gedanken als er das letzte Spiel seines ersten Zweitliga-Gegners sah. "Fortuna hat am Samstagabend ein brutal starkes Spiel gegen Kaiserslautern gemacht. Ich habe das natürlich verfolgt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch mit dem Kopf bei der SVG Göttingen war, dem nächsten Gegner meiner U 23."

Nach besagter Partie ging es dann "Schlag auf Schlag", wie Pfitzner bekennt. Als Sonntag die Anfrage kam, ob er die Profis übernehmen würde, "habe ich natürlich gesagt, dass ich mich vor der Situation nicht drücke. Ich bin keiner, der sich verkriecht." Weil diese Eigenschaft schon kennzeichnend für den Profi Pfitzner war, erlangte er in seiner Heimatstadt den Legendenstatus, obwohl andere filigraner waren als er.

Parallelen zur Vergangenheit

Ausgerechnet seine erste Saison, 2007/08, liefert erstaunliche Parallelen zur aktuellen (Not-)Situation. Die Löwen kämpften als Zweitligaabsteiger in der Regionalliga Nord lange Zeit verzweifelt um die Qualifikation für die neu gegründete 3. Liga, auf dem dafür nötigen 10. Platz standen sie genau ein Mal - am letzten Spieltag. Möglich gemacht hat das eine Aufholjagd unter dem frisch installierten Torsten Lieberknecht. Der war einst ebenfalls in erster Linie ein Fußball-Arbeiter und seinerzeit auch Nachwuchs-Coach der Eintracht. Der heutige Bundesliga-Trainer wurde zum prägendsten Lehrmeister von Pfitzner und der verrät: "Torsten hat mir jetzt auch eine Nachricht geschickt." Dann folgt ein kurzer Blick in den Rückspiegel: "Das erste Spiel unter Torsten war damals auch gegen Düsseldorf und ging 1:1 aus."

Wenn Pfitzner es Lieberknecht am Freitagabend gleichtun würde, wäre das ein Pünktchen Hoffnung in einer bereits sehr ernsten Lage angesichts von sieben Zählern Rückstand auf das rettende Ufer. Pfitzner weiß aus seiner eigenen Spielerkarriere, "dass Trainerwechsel oft einen Effekt auslösen. Erstmal herrscht Aufbruchstimmung, das ist einfach so." Er will möglichst mehr als das erzeugen: "Es geht um Lockerheit, aber wir machen auch keine Spaßveranstaltung. Wir haben an der Taktiktafel schon die Magneten ordentlich hin und hergeschoben und ein paar Ideen für Anpassungen." Dazu kommt der Faktor Emotionalisierung: "Die Erwartung ist, fernab von allen Inhalten, dass alle am Freitag ihr letztes Hemd für Eintracht geben. Das wollen die Zuschauer hier sehen, und das will ich sehen." Und das will er selbst bei seinem zunächst auf zwei Spiele befristeten Auftrag vorleben: "Ich werde auf jeden Fall mein letztes Hemd geben." Zweifel daran sind bei Pfitzner nicht angebracht.