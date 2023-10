Petersen nach Rot-Flut: "Die Totenstille hat mich zusätzlich verunsichert"

Schiedsrichter Martin Petersen sorgte am Samstag in München für ein Bundesliga-Novum und konnte die Rot-Flut selbst kaum fassen. Der VAR war ihm dabei keine Hilfe.

Am Sonntagvormittag ging es Martin Petersen so wie wohl auch den meisten Profis des FC Bayern. "Heute Nacht habe ich gut geschlafen", berichtete er im "Sport1-Doppelpass". Der 38-Jährige hatte beim 8:0-Sieg der Münchner gegen den SV Darmstadt 98 zwar in der ersten Hälfte als erster Bundesliga-Schiedsrichter dreimal Rot gezückt, wusste aber: Alle Entscheidungen waren korrekt.

Rot für Joshua Kimmich (4.): Der FCB-Mittelfeldspieler brachte Marvin Mehlem vor dem Strafraum zu Fall - Notbremse. "Ich habe ein mehrfaches Halten ausgemacht. Nach kurzer Bedenkzeit war dann auch klar, dass es eine Rote Karte sein muss. Der Spieler kann seine Aktion nicht sauber ausführen, somit wird eine klare Torchance verhindert", so Petersen.

Der Referee bestätigte, dass Kimmich auch dann Rot gesehen hätte, wenn sich das Foul innerhalb des Strafraums ereignet hätte. Weil dessen Aktion "nicht ballorientiert" gewesen sei, wäre die Dreifachbestrafung - Rot, Elfmeter, Sperre - unausweichlich gewesen. Und Kimmichs Reaktion auf den frühesten Platzverweis in Bayerns Bundesliga-Geschichte (zusammen mit Markus Babbel 1997)? Petersen: "Wir hatten tatsächlich überhaupt keinen Austausch. Der Spieler hat es komplett akzeptiert."

Rot für Klaus Gjasula (21.): Nach dessen Foul an Konrad Laimer hatte Petersen zunächst auf Elfmeter und Gelb entschieden - weil bei Gjasula anders als bei Kimmich der Versuch zu sehen gewesen war, den Ball zu spielen. Doch nach VAR-Eingriff war klar: Der Tatort lag außerhalb des Strafraums, weshalb Petersen den Elfmeter zurücknahm und Gjasula Rot statt Gelb zeigte.

"Kann es jetzt wirklich wahr sein, dass ich eine dritte Rote Karte zeigen muss?"

Rot für Matej Maglica (41.): Darmstadts Innenverteidiger, der bereits zum zweiten Mal in dieser Saison Rot sah, hatte Harry Kane in fast identischer Position wie Gjasula Laimer zu Fall gebracht. "Da kommt man natürlich schon ins Stutzen. Kann es jetzt wirklich wahr sein, dass ich eine dritte Rote Karte zeigen muss? Ich kann es im ersten Moment gar nicht fassen, warte noch mal kurz, lass es noch mal auf mich wirken und zeige dann erst die Rote Karte", gab Petersen Einblicke in seine Emotionen auf dem Platz. "Ein total menschlicher Prozess", findet er, den der VAR nicht gerade erleichterte: "In der Situation war kurioserweise Totenstille, das hat mich noch mal zusätzlich verunsichert."