Paul Scharner verlässt SKN St. Pölten

Zweitligist SKN St. Pölten verliert eine schillernde Führungsfigur: Paul Scharner beendet seine Tätigkeit als Nachwuchsleiter. Mario Anfang, Masaki Morass, Manfred Brückel und Matthäus Halmer teilen sich seine Tätigkeiten vorerst auf.

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler und erste österreichische FA-Cupsieger Paul Scharner (2013 mit Wigan Athletic) wird seine Arbeit als Nachwuchsleiter des Zweitligisten SKN St. Pölten Ende November beenden. Interimistische Nachfolger werden im sportlichen Bereich Mario Anfang und Masaki Morass, im administrativen Bereich Manfred Brückel und Matthäus Halmer.

"Die Zusammenarbeit war alles in Allem herausfordernd, aber sehr gut - ich hatte mir aber erhofft, dass einige Punkte im Bereich Professionalisierung schneller und gemeinschaftlicher gehen würden. In der derzeitigen Situation war das aber schwierig. Abgesehen davon möchte ich hier jedem Jugendleiter und jedem leidenschaftlichen Trainer meine Bewunderung aussprechen, weil ich live miterleben durfte, wie anspruchsvoll und komplex die Aufgaben abseits des Sportlichen auf dem Platz mittlerweile sind", so Scharner in einer Aussendung der Niederösterreicher.

Nach wie vor bei den "Wölfen" ist sein Sohn Benedict Scharner, der als eines der größten heimischen Talente gilt und von Ralf Rangnick in beide ÖFB-Perspektivlehrgänge einberufen wurde. Beim SKN bekam Scharner Junior bislang allerdings kaum Spielzeit, obwohl laut kicker-Informationen nicht nur die Austria, sondern auch international vertretene Klubs schon um den ÖFB-U-19-Teamspieler angefragt haben.

