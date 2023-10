Paukenschlag kurz vor Saisonstart: Braathen beendet Ski-Karriere

Norwegens Ski-Hoffnung Lucas Braathen sorgt kurz vor dem ersten Rennen der Saison für eine Überraschung - und macht Schluss. Zuletzt war er mit dem heimischen Verband aneinandergeraten.

Der norwegische Skirennfahrer Lucas Braathen hat kurz vor dem Start der neuen Saison überraschend sein Karriereende verkündet. Er sei fertig, sagte der 23-Jährige auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz am Freitag in Sölden. Dort steht für die Herren am Sonntag (10 und 13 Uhr, LIVE! bei kicker) der erste Riesenslalom des Winters an.

Braathen war zuletzt mit dem norwegischen Skiverband in einem Streit um Persönlichkeits- und Vermarktungsrechte aneinandergeraten. Der Technik-Spezialist hatte für eine schwedische Modemarke, die nicht zu den offiziellen Ausrüstern der Norweger gehört, geworben - und das offenbar ohne Genehmigung des Verbands.

"Zum ersten Mal seit Jahren frei"

Braathen betonte, der Verband habe ihn im Anschluss "respektlos behandelt". Er sei nun, nachdem er seine Entscheidung öffentlich gemacht hat, zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahr glücklich. Zum ersten Mal seit Jahren fühle er sich frei. Er gebe allerdings "nicht aus Protest auf, weil ich rachsüchtig oder verbittert bin".

Er habe sich "fast immer dafür entschieden, das zu tun, was mich am glücklichsten macht. Das ist es, was mir wichtig ist", sagte Braathen teils mit Tränen in den Augen in seinem etwa 20-minütigen Monolog. Es gehe ihm nicht um lukrative Sponsorenverträge oder darum, "dass ich nach meinem letzten Rennen der Beste der Welt war".

Bester Slalom-Fahrer der vergangenen Saison

Der extrovertierte Braathen, halb Norweger, halb Brasilianer, war zuletzt eine der schillerndsten Figuren der Ski-Szene und eine der größten Hoffnungen der Norweger für die nächsten Jahre. Er gewann fünf Weltcup-Rennen in Riesenslalom und Slalom und im abgelaufenen Winter die Gesamtwertung im Slalom. Seine Teamkollegen habe er am Donnerstagabend über den Schritt, zu dem er sich vor mehreren Wochen entschieden habe, informiert.

Braathen spricht von einer Medienkampagne gegen sich

Braathen ist nicht der erste norwegische Skisportler, der mit dem eigenen Verband Stress bekommen hat. Der Skiforbundet zwingt sämtliche Mitglieder seiner Mannschaften dazu, nur auf die von ihm vorgegebenen Ausrüster zurückzugreifen. Alle großen Stars wie Johannes Kläbo, Petter Northug (beide Skilanglauf) oder Slalom-Weltmeister Henrik Kristoffersen (fährt weiterhin auf dem Hirscher-Ski ohne Logo) hatten deswegen schon teils heftigen Streit mit dem Verband.

Die Öffentlichkeit und auch die Medien stehen in diesen Auseinandersetzung allerdings auf der Seite der Funktionäre. Braathen kritisierte deshalb, dass er "einige Monate lang einer Medienkampagne gegen mich" ausgesetzt gewesen sei, "in der behauptet wurde, ich sei ein Egoist, denke nicht an die Gemeinschaft und sei gierig".

Zuletzt hatte der Verband Braathen für sein Vergehen eine Geldstrafe auferlegt. Diese jedoch hatte er bis Donnerstag nicht bezahlt. Am Freitag dann folgte der Paukenschlag.