Pacult sieht Zusammenhalt als Klagenfurter Erfolgsrezept: "Es ist kein Stinkstiefel dabei"

Mit 18 Punkten schloss Austria Klagenfurt die Hinrunde des Grunddurchgangs so erfolgreich wie noch nie ab. Nach dem überraschenden 3:2-Auswärtssieg gegen Rapid sind die Kärntner als Tabellenvierter wieder auf Kurs Richtung Meistergruppe. Cheftrainer Peter Pacult erklärt den Erfolgslauf seit dem Aufstieg in die Bundesliga.

Am Ende reichten Austria Klagenfurt drei Chancen sowie eine gute Halbzeit, um drei Punkte aus Wien gegen Rapid mitzunehmen und sich auf Tabellenplatz vier festzusetzen. Mit 18 Zählern steht man nach den ersten elf Spieltagen so gut wie noch nie zuvor in der Bundesliga da und hat nach zwei Teilnahmen am oberen Playoff in Folge, bereits zum dritten Mal gute Chancen, wieder im Frühjahr beim Konzert der Großen mitmischen zu können. "Aber was die laufende Saison betrifft, haben wir noch nichts erreicht und weiterhin einen langen Weg vor uns", betonte Chefcoach Peter Pacult bei "Sky" in der Sendung "Talk & Tore".

Natürlich sind noch einige Partien zu absolvieren, ehe die Liga- und Punkte wieder geteilt werden. 18 Zähler nach den ersten elf Spielen ist allerdings ein beachtlicher Wert, der klarmacht, dass die Klagenfurter vielmehr als nur in Bundesliga angekommen sind. Bereits zum dritten Mal en suite schaffte es Coach Pacult - trotz erneutem Umbruch im Sommer und lediglich einem Neuzugang - eine geschlossene Mannschaft auf den Platz zu stellen, die sich vor allem durch Routine, Geschlossenheit und Konstanz auszeichnet. Für den Cheftrainer ist das auch das Geheimnis hinter dem Erfolgslauf: "Ich werde häufig gefragt, was uns erfolgreich macht. Wir haben eine Geschlossenheit, eine Kameradschaft, eine Gemeinschaft. Es ist kein Stinkstiefel dabei. Das ist etwas, was uns wirklich ganz besonders auszeichnet und das erlebe ich so, seit ich vor knapp drei Jahren zur Austria Klagenfurt gekommen bin."

Sorgen um Gkezos und Irving

Die Konstanz innerhalb des Kaders ist auch den finanziellen Möglichkeiten der Waidmannsdorfer geschuldet, die im Gegensatz zu anderen Mannschaften häufig auf ablösefreie Spieler zurückgreifen müssen und keine großen Transfers - wie in diesem Sommer - tätigen können. Dennoch konnte man mit den vergangenen beiden Teilnahmen an der Meistergruppe und der aktuellen Erfolgsphase beweisen, dass auch mit wenig Mitteln sehr viel möglich ist. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Platz sieben schon vier Punkte, der Blick der Kärntner geht allerdings dennoch eher weiterhin nach unten. Denn trotz der positiven Ergebnisse bleibt das Ziel der Klassenerhalt. "Strich oder nicht Strich, es geht für uns einfach darum, Punkte zu machen. Unser Ziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt. Die Entscheidung wird erst im Frühjahr fallen, in den ersten fünf Spielen. Da sind einige Punkte zu vergeben und man wird sehen, wer am besten aus der Winterpause kommt", mahnt Pacult daher vor zu früher Euphorie.

Mit dieser Einstellung sind die Kärntner bereits in den vergangenen beiden Jahren gut gefahren, sollte auch heuer der frühzeitige Klassenerhalt in Form einer erfolgreichen Qualifikation für das obere Playoff klappen, könnte man sich jedenfalls zurecht auf die eigene Schulter klopfen. Zunächst stehen aber noch einige Aufgaben an, am kommenden Spieltag bekommen es die Klagenfurter zuhause mit der Vorletzten WSG Tirol zu tun. Anschließend warten mit dem Kärntner-Derby gegen den WAC sowie mit dem Heimspiel gegen Sturm Graz gleich die nächsten Gradmesser in der Liga. Dort wird mit Abwehrspieler Kosmas Gkezos allerdings ein wichtiger Spieler fehlen. Der griechische Profi zog sich beim Sieg gegen Rapid eine Kapselverletzung im Sprunggelenk zu und wird erst im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen. Auch Mittelfeldspieler Andy Irving fällt wegen einer Bänderverletzung im Knie vorerst aus.