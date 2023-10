Pacult: "Da jetzt noch mehr zu fordern wäre unverschämt"

21 Punkte, Platz vier in der Tabelle - Austria Klagenfurt spielt wieder einmal über den Erwartungen. Trotzdem fängt man bei den Kärntner nicht an zu träumen.

Peter Pacult und seine Mannschaft setzen sich wie schon in den vergangenen Saisonen in den Top Sechs fest. GEPA pictures

Austria Klagenfurt befindet sich weiter im Flow. Beim Heimspiel gegen die WSG Tirol mussten die Kärtner zwar kämpfen, am Ende stand aber ein 1:0-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten. Auch wenn Trainer Peter Pacult nicht müde wird zu betonen, dass weiterhin der Klassenerhalt das oberste Ziel sei, präsentiert sich seine Mannschaft nicht wie ein Kandidat für die unteren Plätze. Ganz im Gegenteil: Die Kärntner haben in dieser Saison erst eine Niederlage kassiert und belegen folgerichtig den vierten Platz.

Seit dem Aufstieg vor drei Jahren hat es Klagenfurt stets in die Meistergruppe geschafft. "Das zum dritten Mal in Folge zu schaffen, wäre unglaublich. Ich weiß nicht, wer uns das zugetraut hätte. Der Zusammenhalt ist sehr wichtig, das sieht man Spiel für Spiel“ nennt Florian Jaritz nach dem Spiel gegen die WSG bei „Sky" eine der Stärken der Kärntner. Der 26-Jährige spielte gegen die WSG zum ersten Mal in dieser Saison durch und zeichnete sich für das einzige Tor der Partie verantwortlich. "Ich freue mich natürlich sehr, dass ich der Mannschaft so helfen habe können mit dem entscheidenden Treffer. Ich hoffe, dass ich die Chance genutzt habe, dass ich weiterhin von Start an spielen darf. Im Endeffekt waren wir erfolgreich und das zählt."

Starke Bilanz

21 Punkte nach zwölf Spieltagen ist Spitzenwert für die Klagenfurter seit dem Aufstieg. In der letzten Saison waren es zum selben Zeitpunkt 17, das Jahr davor 14 Punkte. Auf die Frage, ob seine Mannschaft eine Chance hat, um den Titel mitzuspielen reagierte Pacult aber überrascht: "Um welchen Titel? In welcher Sportart? RB Salzburg und Sturm Graz sind meilenweit entfernt. Wir sind froh, dass wir diese Punkte gegen den Abstieg gemacht haben. Diese Punkteanzahl ist natürlich sehr erfreulich für den Klub, die Spieler und auch für mich. Da jetzt noch mehr zu fordern, mit unseren Möglichkeiten, das wäre unverschämt."

Bei seinem Gegenüber sieht die Lage natürlich anders aus. Thomas Silberberger und sein Team konnten in den letzten fünf Bundesligaspielen keine Punkte einfahren, dazu kommt das Aus in der zweiten Cuprunde gegen den DSV Leoben. Wie es ihm nach der nächsten Niederlage geht? "Wie der Tabellenstand, der Punktestand: Katastrophal, beschissen. Wir haben ein tolles Auswärtsspiel gemacht, aber am Ende des Tages hat Klagenfurt die eine Aktion genützt und wir haben einiges nicht genützt. So gehst du nach einem couragierten Auftritt als Verlierer vom Platz", so der 50-Jährige.

Die WSG Tirol liegt mit nur fünf Punkten auf dem vorletzten Platz der Tabelle, schlechter steht nur Austria Lustenau mit drei Punkten da. Die nächste Möglichkeit Punkte im Abstiegskampf zu sammeln bietet sich am kommenden Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker), da geht es allerdings gegen Serienmeister Salzburg. Silberberger verliert trotz des schlechten Saisonverlaufs nicht das Vertrauen in seine Mannschaft. "Der Auftritt war leidenschaftlich, so ist mein Eindruck. Die Mannschaft hat alles gegeben. Auch wenn es blöd klingt: Wir haben 90 Minuten einen stabilen Auftritt gehabt, wir haben gegen die Austria 45 Minuten lang ganz ordentlich gespielt. Jetzt müssen wir das Ganze in Zählbares umwandeln, auch wenn nächste Woche der Gegner Red Bull heißt. Da gibt uns eh keiner was, aber vielleicht ist das die Chance.“