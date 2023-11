Operation nötig: Wolfsburg muss lange auf Wimmer verzichten

Die Befürchtungen von Cheftrainer Niko Kovac haben sich bestätigt: Der VfL Wolfsburg muss lange ohne Patrick Wimmer auskommen. Der 22-Jährige hatte sich am vergangenen Bundesliga-Spieltag am rechten Sprunggelenk verletzt - und muss sogar operiert werden.

Für Kovac kam die schlechte Nachricht offenbar nicht mehr überraschend. "Wir gehen davon aus, dass er jetzt länger ausfallen wird", hatte der 52-Jährige bereits am Dienstag nach dem Überraschungserfolg im DFB-Pokal gegen RB Leipzig über Patrick Wimmer gesagt. Und er sollte Recht behalten.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wurde beim Österreicher ein Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk diagnostiziert. Wimmer war tags zuvor in die österreichische Heimat gereist, wo die Untersuchungen durchgeführt wurden. Nun ist klar: Er kommt nicht um eine Operation herum.

Wolfsburg "bis auf Weiteres" ohne Wimmer

Die Verletzung zog sich Wimmer bei der 2:3-Niederlage in Augsburg am Samstag zu. Er wurde in der 52. Minute angeschlagen ausgewechselt und konnte auch gegen Leipzig nicht mitwirken. Bislang kam er in der laufenden Saison auf sechs Bundesligaeinsätze (kicker-Notenschnitt: 3,88) und ein Pokalspiel in der 1. Runde. Dabei gelang dem Offensivspieler allerdings kein Torerfolg und keine Vorlage.

Wie lange der Außenbahnspieler dem VfL fehlen wird, dazu machte der Verein keine genauen Angaben. Wolfsburg wird "bis auf Weiteres" ohne Wimmer auskommen müssen, hieß es nur in einer Pressemitteilung.