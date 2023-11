Olympia-Revanche möglich: Ovtcharov spielt gegen Ma Long

Nachdem sich Dimitrij Ovtcharov bereits am Mittwoch für das Viertelfinale von Frankfurt qualifizierte, zog am Donnerstag Ma Long nach. Nun kommt es zum direkten Duell der beiden Tischtennis-Größen, die sich 2021 ein episches Olympia-Finale lieferten.

Beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt ist die Olympia-Revanche zwischen Dimitrij Ovtcharov und Ma Long am Freitag perfekt. Einen Tag nach dem früheren Weltranglisten-Ersten aus Deutschland erreichte am Donnerstagabend auch der dreimalige Einzel-Weltmeister aus China das Viertelfinale des WTT-Champions-Wettbewerbs.

Der 35 Jahre alte Ma Long besiegte den Ägypter Omar Assar in 3:0 Sätzen. Ovtcharov hatte sich bereits am Mittwoch mit 3:2 gegen den Schweden Mattias Falck durchgesetzt. Wann genau das Viertelfinal-Duell am Freitag beginnt, steht noch nicht fest.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatten sich Ovtcharov und Ma Long 2021 ein episches Halbfinale geliefert, das der Chinese erst mit 11:9 im siebten Satz gewann. Von 19 Spielen gegen Ma Long gewann der ebenfalls 35 Jahre alte Deutsche kein einziges.

Ovtcharov: "Er ist der beste Spieler aller Zeiten"

"Ich freue mich trotzdem auf das 20. Duell", sagte Ovtcharov. "Er ist der beste Spieler aller Zeiten. Man muss sich nicht schämen, gegen ihn so oft verloren zu haben. Es gibt keinen Spieler, der eine positive Bilanz gegen ihn hat." Er glaube zwar nicht, "dass ich am Freitag besser spielen werde als in Tokio. Aber ich glaube weiter an mich!"