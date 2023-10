Neureuther zu Braathen: "Ich heirate dich - und dann startest du für Deutschland"

Völlig überraschend hat Lucas Braathen am Freitag im Alter von 23 Jahren seine Karriere als Skirennläufer für beendet erklärt. Erste Reaktionen.

Zwei, die dem Skizirkus ihren Stempel aufdrückten: Lucas Braathen und Felix Neureuther hier 2020 in Kitzbühel. imago images/GEPA pictures

"Ich kann es nicht glauben", schrieb Felix Neureuther in einem Statement bei Instagram, nachdem den ehemaligen Weltklasse-Slalomläufer die Nachricht vom Rücktritt des erst 23-jährigen Braathen ereilt hatte. Der Partenkirchener hatte auch gleich einen nicht ernst gemeinten Lösungsvorschlag für den Norweger parat, der sich mit seinem Skiverband überworfen hatte.

"Wenn es wegen des Verbandes ist, dann heirate ich dich und du kannst für Deutschland starten. Für meine Frau ist das völlig okay", so Neureuther, heutzutage TV-Experte in Sachen Ski alpin für die ARD.

Braathens Teamkollege Atle Lie McGrath kommentierte bei Instagram: "Immer bei dir" - versehen mit zwei roten Herzen. Der ehemalige norwegische Skirennläufer Kjetil Jansrud drückte mit Emojis ebenfalls sein Bedauern aus. Viele weitere Athleten schlossen sich an. Außerdem kamen zahlreiche Vorschläge, Braathen solle doch für Brasilien an den Start gehen, schließlich sei er Halb-Brasilianer.

Wir brauchen deinen Samba auf der Piste. Christof Innerhofer über Halb-Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen

Weitere Reaktionen zum Rücktritt Braathens:

Christof Innerhofer (italienischer Skirennläufer): "Oh nein, Bruder. Wir brauchen deinen Samba auf der Piste."

Aleksander Aamodt Kilde (Teamkollege): "Danke, Lucas!! Für alles, was du für den Sport getan hast. Wir vermissen dich schon jetzt. Unikat."

Johannes Hösflot Kläbo (norwegischer Skilangläufer, der ebenfalls schon Streit mit dem Verband hatte): "Es ist einfach traurig!!!"

Johan Clarey (ehemaliger französischer Skirennläufer): "Das kannst du nicht machen!!! Typen wie du sind so wichtig für unseren Sport. Ich hoffe, es ist nicht endgültig. Das System muss sich ändern, aber es ist ein großer Verlust für die Skirennfahrszene."

Julien Lizeroux (ehemaliger französischer Skirennläufer): "Freiheit in ihrer schönsten Form. Du bist der wahre König, Lucas."

Eva Pinkelnig (österreichische Skispringerin): "Nein! Danke für die Unterhaltung in den letzten Saisons. Tu, was immer dich glücklich macht. Alles Gute für deine Zukunft."