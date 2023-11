Neuer News-Podcast: kicker Daily kommt am 6. November

Der Podcast-Kader des kicker wächst: Ab 6. November startet kicker Daily - das tägliche Update für alle, die in der Sportwelt nichts verpassen wollen.

Was hat Lionel Messi in der Nacht gemacht? Was bedeutet die Verletzung von Matthijs de Ligt für den FC Bayern? Und was läuft eigentlich schief bei Union Berlin? kicker Daily ist der neue Podcast für alle, die immer auf dem Laufenden bleiben wollen in der Welt des Fußballs - und darüber hinaus.

Podcast Das ist kicker Daily Anpfiff für unseren neuen News-Podcast. Ab dem 06.11. liefern wir euch zum Feierabend das Wichtigste aus der Welt des Fußballs und darüber hinaus. Jetzt abonnieren! alle Folgen

Am 6. November startet das neue Format, das täglich von Montag bis Freitag um 16 Uhr kostenlos auf allen gängigen Podcast-Plattformen und der kicker-App verfügbar sein wird. kicker Daily ist aber mehr als nur ein Nachrichtenpodcast: In knapp 15 Minuten bringt der Podcast nicht nur die Themen des Tages auf den Punkt, sondern sucht die Tiefe hinter der blanken News: Das Moderatoren-Team analysiert, ordnet ein und bespricht die drängenden Entwicklungen - immer meinungsstark und kritisch, aber auch unterhaltsam.

Jede Folge wird von zwei Hosts präsentiert, die für das jeweilige Thema des Tages Unterstützung vom jeweiligen Experten aus der kicker-Redaktion oder einem externen Gast erhalten. So wird jede Thematik fachlich mit Tiefgang und Hintergrund beleuchtet - egal, ob Bundesliga, Nationalelf, Premier League oder Tennis und US-Sport: kicker Daily will für "Aha" sorgen.

Zum Host-Team gehören die kicker-Redakteure Matthias Dersch, Thomas Hiete, Carsten Schröter-Lorenz, Michael Bächle, Frederik Paulus und Janek Brunner sowie die Sportmoderatorin Caroline Labes. Themenvorschläge, Anregungen und Feedback nimmt die Redaktion gerne über die sozialen Kanäle des kicker und per Mail an daily@kicker.de an.

kicker Daily schon jetzt abonnieren und keine Folge verpassen auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts oder Amazon Music.