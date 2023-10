Neuer Coach für das Schlusslicht: Ajax setzt auf van't Schip

Ein Europameister von 1988 soll Ajax Amsterdam retten. Wie der Tabellenletzte der Eredivisie am Montag bekanntgab, übernimmt John van't Schip von nun an das Ruder.

Alter Bekannter in Amsterdam: John van't Schip. imago/Pro Shots

Immerhin, es kann nur besser werden. Nach dem 2:5 bei PSV Eindhoven ist Ajax Amsterdam am Tabellenende angekommen. Ganze fünf Zähler aus acht Spielen hat der Champions-League-Sieger von 1995 gesammelt. Nun soll es John van't Schip richten.

Dass sich der Europameister von 1988 Amsterdam anschließt, ist keine Überraschung, doch ursprünglich war der 59-Jährige in anderer Funktion vorgesehen. Eigentlich sollte van't Schip im Rahmen der Rettungsaktion ab dem 1. November das "technische Herz" als Berater verstärken, nun wird er stattdessen an der Seitenlinie stehen und die Nachfolge von Maurice Steijn übernehmen.

Mit van't Schip übernimmt ein echtes Ajax-Urgestein. Der aus der eigenen Jugend stammende ehemalige Mittelfeldspieler wurde mit dem Klub viermal Meister und dreimal Pokalsieger, ehe er 1992 zum CFC Genua wechselte. Ab 1997 war er immer wieder in verschiedenen Trainerfunktionen bei Ajax tätig, zum Saisonende 2008/09 nach der Entlassung von Marco van Basten auch als Interimscoach. Zuletzt trainierte er zwischen 2019 und 2021 die griechische Nationalmannschaft.

"Ich freue mich sehr darauf, bei dem Verein anzufangen, bei dem auch für mich alles angefangen hat", ließ sich van't Schip in der Pressemitteilung zitieren. "Nach den Gesprächen, die ich mit allen Beteiligten geführt habe, habe ich ein sehr gutes Gefühl dabei. Ajax muss schnell den sportlichen Weg nach oben einschlagen."

Valkanis verlässt Hapoel Tel Aviv und wird Assistent

Wie Ajax bekanntgab, unterschrieb van't Schip einen Vertrag bis Juni 2025, als Trainer ist er allerdings nur bis kommenden Sommer angestellt. Danach soll er wie geplant in die Funktionärsrolle wechseln. Michael Valkanis, bislang Cheftrainer bei Hapoel Tel Aviv, wird bis Sommer Assistenztrainer, er hatte van't Schip schon bei Griechenland, Melbourne City und PEC Zwolle unterstützt. Hedwiges Maduro, der in der vergangenen Woche als Cheftrainer fungierte, kehrt in seine Rolle als Assistenztrainer zurück.

Bereits am Donnerstagabend wird van't Schip sein Debüt feiern, wenn das Nachholspiel gegen den FC Volendam ansteht. Mit einem Sieg würde Amsterdam die Rote Laterne an den Vorletzten Utrecht abgeben.