Neuer: "Aktuell ist Marc auf jeden Fall die Nummer 1"

Er kam zurück, spielte zu null, wirkte gelöst - die Nationalmannschaft indes interessiert Manuel Neuer derzeit nur am Rande, wie er nach seinem Comeback beim 8:0 des FC Bayern gegen Darmstadt 98 durchblicken ließ.

Es dauerte nur ein paar Minuten, dann fühlte es sich an, als sei er nie weggewesen. Für Manuel Neuer, seine Mitspieler, die 75.000 Zuschauer in der Allianz-Arena. Neuer steckte mittendrin im Geschehen. Er bekam den Ball von Leroy Sané vom Anstoß weg, spielte einen Pass auf Joshua Kimmich, den dieser nicht kontrollieren konnte und mit einer Roten Karte büßen musste (4.), parierte stark gegen Marvin Mehlem (36.) und war wie in besten Pep-Guardiola-Zeiten (2013 bis 2016) in der zweiten Halbzeit praktisch beschäftigungslos.

Neuer auch am Mittwoch im Pokal im Tor

"Das läuft dann einfach, wie es läuft, man kann es vorher nicht sagen, nur spekulieren, ob der Zeitpunkt der richtige ist. Man muss es einfach tun", erzählte ein gelöst wirkender Neuer später in den Katakomben der Arena und fügte an: "Ich hatte ein gutes Gefühl und habe dem Trainer grünes Licht gegeben, dass es gut funktionieren wird. Ich spürte viel Vertrauen aus den eigenen Reihen: von allen Spielern, von Ulle (Sven Ulreich, Anm. d. Red.) natürlich auch, vom ganzen Trainerteam."

Das erste Spiel ist also gespielt, Neuer zurück. Doch wie geht es weiter? Offen ließ der 37-Jährige am Samstag noch, ob er bereits am Mittwoch im Pokal beim 1. FC Saarbrücken erneut auflaufen wird oder erst beim Gipfel in Dortmund am kommenden Samstag. "Jedes Spiel tut mir natürlich gut. Der Trainer trifft die Entscheidung", wich Neuer etwas aus. Nach kicker-Informationen ist die Entscheidung inzwischen aber gefallen: Neuer beginnt auch in Saarbrücken.

In weiter Ferne liegt für Deutschlands langjährige Nummer 1 die Nationalmannschaft. Zumindest derzeit. Was sagt er zur aktuellen Torwartsituation dort? "Ich sehe sie positiv, wir haben super Torleute und freuen uns alle auf die Europameisterschaft." Konkreter antwortete Neuer, als er zu Marc-André ter Stegen befragt wurde, der ihn seit der WM dauerhaft vertreten hat: "Ich denke, dass er aktuell auf jeden Fall die Nummer 1 ist. Das ist aber ein Thema, mit dem ich mich aktuell nicht beschäftige."

Die Betonung dürfte auf aktuell liegen. "Ich freue mich, dass ich zurück bin und es so gut gelaufen ist. Gestern hatte ich mit Julian Kontakt, er hat mir alles Gute gewünscht", erzählte er vom Austausch mit dem Bundestrainer Nagelsmann und verabschiedete sich mit den Worten: "Bei mir ist alles tiefenentspannt, ich freue mich auf die nächsten Spiele." Auch Neuer weiß: Das Comeback war ein Anfang, mehr noch nicht. Aber ein sehr vielversprechender.