Nach der Niederlage gegen Offenbach: Hessen Kassel trennt sich von Chefcoach Damm

Hessen Kassel zieht die Notbremse: Nach dem 1:2 am Freitag gegen Kickers Offenbach muss Trainer Tobias Damm gehen. Er war seit 2019 im Amt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Als Grund für die sofortige Beurlaubung von Trainer Tobias Damm, die Regionalligist Hessen Kassel am Samstag auf seiner Homepage publik machte, nannte der Verein die "sportliche Talfahrt" der letzten Wochen: "Wir sehen uns mit Blick auf die Tabelle gezwungen, jetzt eine Veränderung auf dieser Position vorzunehmen, weil uns die Überzeugung abhandengekommen ist, in der aktuellen Konstellation den sportlich dringend notwendigen Turnaround zu erreichen", begründet KSV-Geschäftsführer Sören Gonther die Entscheidung.

Man habe sich diese allerdings nicht leicht gemacht, "weil Tobi ein absoluter Vollblut-Löwe mit 100 Prozent Identifikation für den Verein ist. Er hat sich mit viel Akribie und Leidenschaft aufopferungsvoll für den KSV eingesetzt", lobt Gonther weiter. Damm habe "maßgeblichen Erfolg an der Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren" gehabt, wie KSV-Vorstand Swen Meier ergänzt. Der heute 39-jährige A-Lizenzinhaber hatte die Position des Cheftrainers im Oktober 2019 übernommen, damals spielte Kassel noch in der Hessenliga. Ihm gelang 2020 der Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest.

Nachfolger wird zeitnah präsentiert

Vorerst werden die Co-Trainer Sebastian Busch, Mirko Dickhaut und Fabian Seck die Trainingseinheiten leiten, ob sie am kommenden Sonntag im Kellerduell gegen TuS Koblenz allerdings in der Verantwortung stehen werden, ist unwahrscheinlich. Der KSV nämlich hat angekündigt, eine Nachfolge auf der Position des Cheftrainers schon in den kommenden Tagen bekanntzugeben.

Nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Kickers Offenbach am Freitagabend stehen die Hessen in der Regionalliga Südwest weiter im Tabellenkeller. Mit 17 Punkten aus 15 Partien droht das Abrutschen auf die gefährdeten Ränge.