Nach Sobiech-Aus: Hebbeler übernimmt Eintracht Rheine

Eintracht Rheine hat knapp zwei Wochen nach der Freistellung von Rainer Sobiech einen Nachfolger auf der Trainerposition präsentiert. Christian Hebbeler wird nun als neuer Übungsleiter fungieren und soll die Mannschaft aus dem Tabellenkeller führen.

Eintracht Rheine steht mit nur sechs Punkten und einem Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz der Oberliga Westfalen. Bereits vor zwei Wochen wurde das Aus vom bisherigen Cheftrainer Rainer Sobiech bekannt. Interimsweise übernahm zuletzt Björn Laurenz. Nun vermeldete der Klub Vollzug bei der Trainersuche. Der 37-jährige Christian Hebbeler wird neuer Mann an der Seitenlinie des Oberligisten.

Erfahrungen sammelte der B-Lizenz-Inhaber beim unterklassigen Verein Preussen Lengerich. Diesen führte er von der Kreisliga A bis in die Landesliga. Im Anschluss zog es ihn zum Westfalenligisten TuS Hiltrup für drei Jahre. Zuletzt war er als sportlicher Leiter in der Oberliga Niedersachsen für TuS Bersenbrück aktiv. Den Verein verließ er, als sich der Klub trotz des Spitzenplatzes in der Oberliga gegen einen Aufstieg in die Regionalliga entschied.

An seiner Seite wird der 37-jährige A-Lizenz-Inhaber David Paulus als Co-Trainer agieren, welcher Erfahrungen im Jugendbereich von Preussen Münster und Schalke 04 vorzuweisen hat.

"Christian ist unsere absolute Wunschlösung"

Uwe Laurenz, 1. Vorsitzender des Klubs, erklärt in einer Meldung die ausschlaggebenden Gründe für die Verpflichtung: "Christian verfügt über den nötigen Weitblick, um für unseren Verein ein großer Gewinn zu werden. Der Kandidatenkreis war spannend, dennoch ist Christian unsere absolute Wunschlösung." Zur Spielidee des neuen Trainers ergänzt er: "Er steht für die Entwicklung von jungen Spielern und für erfolgreichen, dynamischen und attraktiven Fußball."

Der neue Mann an der Seitenlinie, der ab Dienstag das Training beim FCE übernehmen wird, äußert sich in der Vereinsmeldung über sein neues Engagement: "Ich freue mich auf die reizvolle Aufgabe, der FCE ist ein spannender Club mit tollem Umfeld, eine coole Liga. Dass die Wahl am Ende auf mich gefallen ist, macht mich stolz, und nun werden wir hart arbeiten und alles einbringen, um am Ende den Klassenerhalt zu schaffen."