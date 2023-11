Nach Kritik an Mitspielern: Gündogan erklärt sich vor der Mannschaft

Er kam, er traf, er siegte aber nicht. Nach seinem ersten Clasico übte Ilkay Gündogan daraufhin öffentlich Kritik, was hohe Wellen schlug und vom Nationalmannschaftskapitän nun noch mal adressiert wurde.

Rein sportlich war der Wechsel, mit dem sich Triple-Sieger Ilkay Gündogan einen Kindheitstraum erfüllte, wahrscheinlich ein kleiner Abstieg. Der FC Barcelona ist zwar amtierender spanischer Meister, aber aktuell nicht so überragend wie Manchester City. Dass die öffentliche Aufmerksamkeit bei einem renommierten Weltklub wie Barça trotzdem noch mal eine andere ist, musste der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nach dem verlorenen Clasico gegen Real Madrid feststellen.

In Folge der späten 1:2-Schlappe hatte Gündogan öffentlich die Einstellung einiger Mitspieler kritisiert, die die Niederlage im prestigeträchtigen Derby in seinen Augen nicht genug gewurmt hatte. "Besonders nach so einem wichtigen Spiel und diesem Resultat hätte ich mir mehr Frustration, mehr Wut, mehr Enttäuschung gewünscht", bemängelte der 33-Jährige gegenüber DAZN - ein Umstand, wegen dem er sich als Routinier auch selbst in die Pflicht nahm. Angeblich hatte er beim Betreten der Barça-Kabine zwei Mitspieler angetroffen, die sich lachend etwas am Handy zeigten.

Diese öffentliche Kritik blieb nicht unkommentiert, in der katalanischen Medienlandschaft kam sie etwas weniger gut an als bei großen Teilen der ebenfalls unzufriedenen Anhängerschar. Unter der Woche gab es in Barcelona kaum ein größeres Thema, sodass sich selbst Gündogans Frau Sara auf Instagram äußerte und Gerüchten widersprach, dass sich der Mittelfeldspieler und seine Familie in Verein und Stadt nicht wohlfühlen würden.

Am Mittwoch stellte sich Gündogan, der Barcelona im Clasico mit 1:0 in Führung gebracht hatte, laut "Cadena Cope" vor Trainingsbeginn nun vor seine Mitspieler und erklärte seine Kritik noch mal. Dabei soll er sich darauf berufen haben, dass dieser offene Austausch in Manchester normal dazugehört habe. Mannschaftsintern soll das Thema beim Tabellenvierten (vier Punkte hinter Real) damit abgehakt sein.