Nach Kreuzbandriss: FC Bayern verlängert mit Zawistowska

Weronika Zawistowska hat noch kein Spiel für den FC Bayern München bestritten, fällt derzeit mit einem Kreuzbandriss aus und hat dennoch ihren Vertrag verlängert, weil der Klub "volles Vertrauen" hat.

Deutete ihr Potential in der Sommervorbereitung an: Weronika Zawistowska. IMAGO/Sports Press Photo

Bereits 2021 war Zawistowska vom polnischen Rekordmeister Czarni Sosnowiec nach München gewechselt. Zum Einsatz kam sie allerdings bisher nicht, denn es folgte direkt eine zweijährige Leihe an den 1. FC Köln. 42 Ligaspiele und fünf Tore stehen dort in ihrer Bilanz.

Die Rückkehr nach München verlief im Sommer alles andere als wunschgemäß. Denn Zawistowska zog sich in der Vorbereitung im Training einen Kreuzbandriss zu und fällt damit monatelang aus. Damit verzögert sich ihr Pflichtspieldebüt für den FC Bayern weiter.

Rech: "Wir glauben an ihre Qualitäten"

Dennoch bekam die 23-jährige Stürmerin jetzt einen neuen Vertrag, der bis 2025 datiert ist. "Weronika hat in Köln zwei Jahre starke Leistungen erbracht, weswegen wir uns sehr auf ihre Rückkehr gefreut haben. Leider hatte sie durch die Verletzung bisher keine Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln", kommentiert Abteilungsleiterin Frauenfußball Bianca Rech die Personalie und ergänzt: "Aber wir haben volles Vertrauen und glauben an ihre Qualitäten. Wir freuen uns, dass sie jetzt in Ruhe die Reha abschließen und dann gemeinsam mit uns in die nächste Saison starten kann."

"Ich freue mich, dass ich beim FC Bayern bleiben kann", kommentierte Zawistowska. "Ich bekomme hier sowohl vom Trainerstab als auch von den Mädels große Unterstützung. Mein Fokus liegt jetzt auf der Rehabilitation und auf meiner Rückkehr."

Ohne die Polin muss das Team von Coach Alexander Straus am Sonntag zum Topspiel gegen Pokalsieger VfL Wolfsburg (15 Uhr, LIVE! bei kicker) antreten.