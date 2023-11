Nach Haaland wird die Europa-Wahl abgeschafft

Die UEFA wird Europas Fußballer des Jahres und Europas Fußballerin des Jahres nicht mehr ehren. Stattdessen schließt sich der Kontinentalverband dem Ballon d'Or an.

Dieser Schritt, den die UEFA an diesem Freitag veröffentlichte, ist ein weiterer Mosaikstein in dem Bild, das von einem Wettbewerb der UEFA mit dem Weltverband FIFA auf allen Ebenen zeugt, insbesondere auf der des Marketings.

Seit 1956 waren die "Herren" über den Ballon d'Or (Goldener Ball) und die Weltfußballer-Wahl öfter wechselnd und konkurrierend. In der jüngeren Vergangenheit hat die FIFA ihre eigene Wahl der Weltfußballer(innen) immer mehr beworben, parallel zum Ballon d'Or, der ebenfalls den Anspruch hat, die Weltbesten zu ehren, und dabei das Format mit der größten Tradition darstellt.

Gleichzeitig zeichnete die UEFA seit 2011 die besten Spieler, Spielerinnen und Trainer Europas aus. Das hat jetzt ein Ende. Schon 2024 gehen diese Awards im Ballon d'Or auf. Nach kicker-Informationen ist man in der UEFA-Zentrale in Nyon der Ansicht, "das die Besten der Welt ohnehin in den europäischen Ligen und damit in der Champions League spielen".

Die UEFA will einen Gegenentwurf zur Weltfußballer-Wahl der FIFA positionieren

Zu Beginn dieser Woche fiel das Ergebnis des Ballon d'Or allerdings noch ganz anders aus: Gewählt worden war Lionel Messi zum achten Mal. Der argentinische Weltmeister spielt jedoch mittlerweile in der nordamerikanischen Profiliga MLS.

Es ist offensichtlich: Mit dem Ballon d'Or will die UEFA einen Gegenentwurf zur Weltfußballer-Wahl der FIFA positionieren und stärken. Die Rechte am Ballon d'Or hält die französische Amaury-Gruppe, zu der die Medienmarken "L'Equipe" und "France Football", die eigentliche Mutter des Ballon d'Or, zählen.

Die UEFA und die Groupe Amaury vereinbarten nun laut Pressemitteilung, dass die Franzosen Eigentümerin der Marke Ballon d'Or bleiben und weiterhin das Wahlsystem überwachen. Die UEFA trachtet die weltweiten kommerziellen Rechte zu vermarkten und die jährliche Preisverleihungsgala zu organisieren.

Die Auszeichnungen der Trainer des Jahres bei den Männern und bei den Frauen sollen erhalten bleiben, diese hatte die UEFA auf ihrer Ebene eingeführt, sie stellen nun eine kleine Mitgift dar, die den zuletzt mit diversen zusätzlichen Unterkategorien aufgeblähten Ballon d'Or weiter ausbaut.

Der Ballon d'Or soll "zu einem globalen Event" werden

Dieser soll jetzt "zu einem globalen Event" werden, ließ die Amaury-Gruppe verlauten. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin erinnerte daran, dass der Europapokal der Landesmeister, der Vorgängerwettbewerb der Champions League, von den Franzosen mehr oder weniger erfunden wurde.

Gabriel Hanot und Jacques Ferran arbeiteten bei "L'Equipe" und "France Football" und hatten zusammen mit ihren Kollegen Jacques van Ryswick und Jacques Goddet, dem späteren Direktor der Tour de France, zwei bahnbrechende Ideen. 1955 erfanden sie den Europacup der Landesmeister. 1956 riefen sie einen Preis für Europas besten Spieler ins Leben: den Ballon d’Or. Bis 1994 konnte den Preis nur ein europäischer Spieler gewinnen. Erst danach öffnete sich die Wahl auch für Nicht-Europäer, sofern sie denn bei einem europäischen Klub unter Vertrag standen. Ab 2007 wurde der Anspruch des Ballon d’Or erweitert, er sollte nun den besten Fußballer der Welt auszeichnen.

Allerdings existierte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Wahl zum Weltfußballer. Die FIFA, Adidas und der Verbund European Sports Media (ESM) mit Ideengeber und kicker-Chefredakteur Rainer Holzschuh an der Spitze organisierten und betrieben diesen Award. Die erste Auszeichnung erhielt 1991 Lothar Matthäus.

Haaland bleibt der letzte Gewinner von Europas Fußballer des Jahres

Von 2010 bis 2015 (viermal Lionel Messi, zweimal Cristiano Ronaldo) gab es nur einen Weltfußballer, weil der Weltverband und das französische Unternehmen sich zu einem "FIFA Ballon d'Or" zusammenfanden. Doch auf einen Streit folgte die Trennung - seither werden wieder zwei Weltfußballer-Wahlen betrieben.

2011 wurde erstmals speziell ein Fußballer des Jahres in Europa gewählt, er hieß Messi. Dieser Award ging auf eine Initiative von Holzschuh und dem damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini zurück. Von 2013 an organisierte der Verbund ESM unter Federführung des kicker die Wahlen auf dem europäischen Kontinent. Die jüngst, Ende August, Ausgezeichneten hießen Erling Haaland und Aitana Bonmati.

Die Ehrungen dieser Stars wie auch ihrer Vorgänger, zu denen zum Beispiel Franck Ribery (2013), Virgil van Dijk (2019) bei den Männern sowie Nadine Angerer (2013), Nadine Keßler (2014) und Celia Sasic (2015) bei den Frauen gehörten, wurden traditionell im Rahmen der Champions-League-Auslosung vorgenommen, aber bisher nicht speziell vermarktet.