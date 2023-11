Nach Fehler: Hradecky dankt "Feuerwehrmann Grimaldo"

Bayer Leverkusen ist in der Bundesliga weiter auf Rekordjagd. Beim 3:2-Erfolg bei der TSG Hoffenheim hatte die Werkself allerdings zwischenzeitlich einige Mühe. Der Kapitän bedankte sich anschließend bei seinem Team.

Satte 28 Punkte holte Bayer Leverkusen bereits in dieser Saison - aus nur zehn Spielen. Nur ein einziges Team startete jemals besser: Der FC Bayern holte 2015/16 unter Pep Guardiola sogar die Optimalausbeute von 30 Punkten. Im Kader des Rekordmeisters stand damals auch ein gewisser Xabi Alonso, der nun selbst Rekord um Rekord aufstellt. So gewann die Werkself erstmals in der Bundesliga zehn Pflichtspiele in Serie, ein neuer Vereinsrekord seit dem Bundesliga-Aufstieg 1979.

Dabei hatten die Rheinländer am Samstagnachmittag zumindest phasenweise einige Mühe mit den Hoffenheimern. Denn nach recht souveräner Vorstellung nebst 2:0-Führung zur Pause kam die TSG binnen drei Minuten zurück. "Es war sehr kämpferisch heute, es gab weniger schöne Kombinationen. Wir mussten gucken, dass wir die Räume gut schließen. Es war heute ein bisschen schwerer, am Ende haben wir auch ein bisschen zittern müssen, aber solche Siege sind auch schön", analysierte Florian Wirtz bei "Sky", der Bayer früh mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

Hradecky: "Habe das Feuer selbst angezündet"

Kapitän Lukas Hradecky gab derweil sich selbst eine große Mitschuld daran, dass der zehnte Sieg in Serie zwischenzeitlich arg ins Wanken geraten war. Denn aus einem Fehlpass des Bayer-Keepers entstand nach knapp einer Stunde direkt ein Weitschusstor von Anton Stach zum 2:1 aus Leverkusener Sicht, nur wenig später fiel gar das 2:2. "Wir haben eigentlich auch heute konstant gespielt, bis auf die zehn Minuten, wo ich das Feuer selbst ein bisschen angezündet habe", gestand Hradecky.

"Das war chaotisch in dieser Phase, da kommen sie zum 2:2. Ich habe Grimaldo anvisiert, hatte aber Druck von Grischa Prömel und habe ihn (Anton Stach; Anm. d. Red.) nicht gesehen. Schlechter Pass, schlechte Entscheidung", gab der Keeper zu und dankte seinen Kollegen: "Die Mannschaft hat mich heute gerettet."

Selbstkritischer Keeper froh über Teamleistung

In der Tat herrschte kurzzeitig höchste Alarmbereitschaft in der Leverkusener Hintermannschaft, die nur weitere sechs Minuten nach dem 2:2 Weghorst völlig frei aus bester Position zum Kopfball kommen hatte lassen, der Niederländer allerdings verpasste das 3:2 für die Kraichgauer um Zentimeter. So konnte sich Bayer fangen und am Ende dank der Schusskünste von Alejandro Grimaldo sogar noch gewinnen.

Hradecky ist überzeugt, dass das Spiel ohne seinen Fehler wohl nicht mehr so spannend geworden wäre: "Alles wäre gut gewesen, wenn ich den Pass nicht gespielt hätte, dann wäre auch das 2:2 nicht passiert", haderte der Schlussmann. "Wenn du 2:0 führst, bist eigentlich komplett überlegen, die Hoffenheimer hatten davor eigentlich gar nichts, dann kriegen die natürlich auch das Publikum mit. Das war schwierig für uns", meinte der 33-Jähriger, der indes mit Stolz auf die Nehmerqualitäten seines Teams anmerkte: "Aber wir können auch dagegenhalten. Das haben wir heute bewiesen. Feuerwehrmann Grimaldo hat das letzte Feuer dann ausgemacht", schloss der Torhüter.