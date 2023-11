Nach Angriff auf Lyons Teambus: Partie neu terminiert

Die abgesagte Partie zwischen Olympique Marseille und Olympique Lyon wegen eines Angriffs auf den Teambus ist neu angesetzt worden.

Die Partie in Marseille musste nach der Bus-Attacke abgesagt werden. IMAGO/MAXPPP

Wie der französische Ligaverband LFP am Donnerstag mitteilte, soll das Spiel am 6. Dezember über die Bühne gehen, der Austragungsort ist allerdings noch nicht bekannt. Dieser werde "zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, bis weitere Informationen von den Behörden vorliegen, damit das Spiel unter optimalen Sicherheitsbedingungen für die Spieler und die Öffentlichkeit stattfinden kann", teilte die LFP mit.

Lyons Trainer Fabio Grosso hatte am Sonntag Schnittwunden im Gesicht erlitten, nachdem der Bus in der Nähe des Stade Velodrome in Marseille mit Steinen beworfen worden war. Auch sein Co-Trainer Raffaele Longo erlitt bei der Attacke Verletzungen. Auf der rechten Seite des Mannschaftsbusses klaffte ein riesiges Loch, als das Team das Stade Velodrome erreichte.

Laut Innenminister Gerald Darmanin gab es bereits neun Festnahmen. Beim Sender BFM berichtete der 41-Jährige zudem von fünf verletzten Polizisten. Es hatte auch Attacken auf Busse mit Fans von Lyon gegeben, dabei sind nach Polizeiangaben Anhänger leicht verletzt worden.