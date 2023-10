NBA 2K24 sagt NBA-Champion voraus - so schneiden Wagner und Schröder ab

Zum Start in die neue NBA-Saison hat 2K anhand von NBA 2K24 die Spielzeit simuliert. Demnach werden die Denver Nuggets ihren Titel nicht verteidigen. Doch bezüglich der Vorhersagen hatte der Publisher zuletzt mehrere Flauten.

In der Nacht zu Dienstag ist die NBA in ihre neue Spielzeit gestartet. Einen Auftakt nach Maß feierte der amtierende Meister Denver Nuggets. Das Team um Nikola Jokic bezwang die Los Angeles Lakers mit 119:107. Der Anfang einer erfolgreichen Titelverteidigung?

Geht es nach NBA 2K24, gibt es ein anderes Team, das die Trophäe gen Himmel strecken wird. Anhand des neuen Ablegers der Basketball-Simulation wurden die "Endergebnisse der kommenden Saison simuliert", heißt es in der Mittelung des Publishers. Der Titel gehe demnach an die Boston Celtics, die sich in der Simulation in den Finals gegen die Golden State Warriors durchsetzen. Nach wie vielen Spielen gab 2K jedoch nicht bekannt.

Kein überraschender Tipp - Wembanyama bekommt individuelle Auszeichnung

Es wäre für Boston die 18. Meisterschaft. Den letzten Titel gewann das Franchise 2008, war in den vergangenen zwei Jahren jedoch nahe dran. 2021/2022 scheiterten die Celtics in den Finals an den Warriors (2:4), in der letzten Spielzeit unterlagen sie in den Eastern-Conference-Finals den Miami Heat (3:4). Der amtierende Titelträger aus Denver hat es immerhin ins Finale der Western Conference geschafft. Dort unterlag das Team aber den Warriors in Spiel sechs.

Bei den individuellen Auszeichnungen ging der Preis als Rookie of the Year weniger überraschend an Victor Wembanyama. Um den Franzosen herrscht vor der Spielzeit aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten ein enormer Hype, aber auch viel Druck. So soll das Talent die San Antonio Spurs wieder zu altem Ruhm führen. Auch das Spiel gibt ihm einige Vorschusslorbeeren. Vom Rating her ist der 19-Jährige der stärkste Rookie der letzten fünf Jahre.

Zum MVP der Finals wurde Jayson Tatum gekürt, Shai Gilgeous-Alexander wiederum zum MVP der Liga gewählt. Bester defensiver Spieler des Jahres darf sich Evan Mobley nennen. Mikal Bridges wurde als MIP (Most Improved Player) ausgezeichnet.

Keine Titel für Weltmeister-Duo

Das hieße auch: Für die beiden in der NBA spielenden Weltmeister Franz Wagner und Dennis Schröder würde es keinen Team-Titel geben. Konkret können die beiden Deutschen auf folgende Statistik zurückblicken: Wagner erreichte 15,7 PPG (Punkte pro Spiel), 3,8 RPG (Rebounds pro Spiel) und 3,3 APG (Assists pro Spiel). Schröder kam auf 11,3 PPG, 1,7 RPG und 4,6 APG.

Bleibt die Frage, wie aussagekräftig 2Ks Orakel ist. Rückblickend auf die letzten fünf Jahre lag der Publisher bezüglich des Meisters viermal falsch. Lediglich 2020 traf 2K ins Schwarze und sagte mit den Lakers den richtigen Sieger voraus.