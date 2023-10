Nächste Reifeprüfung für Steinbach: TSV will gegen Freiberg "mit allem dagegenhalten"

Topspiel in der Regionalliga Südwest: Mit dem TSV Steinbach Haiger und dem SGV Freiberg stehen sich am Samstag die beiden engsten Verfolger von Spitzenreiter Stuttgarter Kickers im direkten Duell gegenüber. Für Steinbach ist es nach dem Heimerfolg gegen den VfB II der zweite Härtetest binnen weniger Tage.

Der Herbst-Blues ist besiegt, bevor er überhaupt richtig zur Entfaltung kommen konnte. So scheint es dieser Tage beim TSV Steinbach Haiger, denn spätestens nach dem knappen 2:1-Heimsieg im Topspiel gegen den VfB Stuttgart II heißt es bei den Verantwortlichen endgültig: Friede, Freude, Eierkuchen. Längst ist der September mit seiner wilden Achterbahnfahrt vergessen, als die Mannschaft von Trainer Pascal Bieler in schöner Regelmäßigkeit erst eine Niederlage einstecken und dann einen Sieg feiern durfte.

Nun geht es für die Bieler-Elf, die nun punktgleich mit Tabellenführer Stuttgarter Kickers ist, im nächsten Topspiel (Samstag, 14 Uhr) zu Hause gegen den drittplatzierten SGV Freiberg, der noch vergangene Spielzeit lange um den Ligaverbleib gekämpft hatte. "Freiberg hat sich im Sommer mit viel Erfahrung verstärkt. Deswegen kommt der Tabellenplatz für mich auch nicht von ungefähr", erklärt der Übungsleiter und fügt an: "Für uns geht es ähnlich wie gegen Stuttgart darum, mit allem dagegenzuhalten, was wir haben."

Richtungsweisende Wochen für Freiberg

Zwei Topspiele binnen einer Woche warten mit den Partien gegen das Führungsduo auch auf den SGV Freiberg, der sich mit acht Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus zehn Spielen in der Spitzengruppe etabliert hat. Am Samstag muss der SGV zum TSV Steinbach Haiger, eine Woche später gastieren die Kickers in Freiberg. Durch die 1:2-Niederlage gegen die U23 des 1. FSV Mainz 05 II musste der SGV nach einem Spieltag den Platz an der Sonne wieder räumen. "Uns hat die Galligkeit gefehlt. Wir hatten in der ersten Halbzeit sehr wenige Aktionen. Die Schlussoffensive war gut. Wir werden das vernünftig analysieren", meinte SGV-Coach Seitz (59) nach dem Ausrutscher keineswegs beunruhigt. Schon nach der Niederlage in Offenbach, die die Erfolgsserie mit 19 Punkten aus sieben Spielen beendet hatte, legte sein Team zwei Dreier nach. Fehlen wird wohl Stammkraft Domenico Alberico (24, Schulterblessur), der sich auf der linken Außenbahn festgespielt hatte. In bestechender Form ist weiter der torgefährliche Flügelflitzer Filimon Gerezgiher (23).

Die weiteren Partien

Eröffnet wird der 15. Spieltag bereits am Freitagabend mit dem Krisenduell zwischen Hessen Kassel und Kickers Offenbach.

Am Samstag geht es dann mit sechs Partien weiter. Der FC Homburg reist ohne seinen Kapitän Felix Weber, der sich einen Syndesmosebandriss zugezogen hat und vermutlich für den Rest des Jahres ausfallen wird, zur Profi-Reserve des 1. FSV Mainz 05. Die TSG Balingen steht angesichts der jüngsten 2:6-Pleite und sieben Partien in Folge ohne Sieg im Kellerduell gegen Schlusslicht TuS Koblenz unter Druck. Gleiches gilt für den TSV Schott Mainz, das bei der formstarken SG Barockstadt den Bock umstoßen will.

Außerdem im Einsatz sind die beiden Stuttgarter Spitzenteams. Die Kickers wollen gegen Walldorf die Spitze verteidigen, die Jungprofis des VfB II in Aalen den Anschluss zum Platz an der Sonne halten.

Am Sonntag wird der Spieltag schließlich mit zwei Partien abgerundet. Im Frankfurter Stadtderby treffen die kleine Eintracht und der FSV aufeinander. Die TSG Hoffenheim II empfängt den Bahlinger SC.