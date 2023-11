Mit großer Mühe: Djokovic ringt Griekspoor nieder

Mit Tallon Griekspoor hatte Novak Djokovic in Paris eigentlich einen eher leichten Gegner. Doch der Serbe hatte Mühe - kam aber nach drei Sätzen weiter.

In der nächsten Runde: Novak Djokovic. Getty Images

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat am Abend nur mit großer Mühe das Viertelfinale in Paris erreicht. Der serbische Weltranglistenerste wirkte gesundheitlich angeschlagen, kam nach Satzrückstand aber besser ins Spiel und besiegte den Niederländer Tallon Griekspoor 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Djokovic schlägt in Paris erstmals nach seinem US-Open-Triumph Mitte September wieder bei einem ATP-Turnier auf.

Die Rollen vor dem Spiel waren eigentlich klar verteilt - und zunächst sah es auch so aus, als würde alles laufen wie erwartet. Djokovic nahm seinem Gegner direkt den ersten Aufschlag ab und führte schnell mit 3:0. Aber Griekspoor ließ sich dadurch gar nicht aus dem Konzept bringen. Zwar lag der Niederländer auch mit 1:4 zurück, doch dann gewann er gleich fünf Spiele in Serie und sicherte sich den ersten Satz mit 6:4.

In Durchgang zwei hielten beide Spieler ihren Service, weswegen es beim Stand von 6:6 in den Tiebreak ging. Dort machte der Favorit aus Serbien dann ernst und führte schnell mit 5:0. Mit 7:2 ging dieser Tiebreak schließlich in Richtung Djokovics - der Satzausgleich war hergestellt.

Djokovic macht am Ende acht Punkte in Serie

Auch Satz drei war wieder ausgeglichen, Djokovic gelang erneut das erste Break zum 3:2. Griekspoor wollte sich nicht so einfach geschlagen geben und glich kurz später zum 4:4 aus. Aber dann riss Djokovic sich noch einmal zusammen, holte sich das Break zu null und gab dann in seinem folgenden Aufschlagspiel keine Punkt ab. Somit verwandelte der 24-malige Grand-Slam-Champion seinen ersten Matchball zum 6:4.

Der Serbe zog somit als vorletzter Spieler ins Viertelfinale von Paris ein und wartet nun auf seinen Gegner. Dieser heißt entweder Daniel Altmaier (Deutschland) oder Holger Rune (Dänemark).