Meppen rückt näher an die Spitze heran - Nullnummer in Lohne

Der SV Meppen eröffnete am Freitag mit einem 3:2-Erfolg über Weiche Flensburg den 14. Spieltag in der Regionalliga Nord. Keine Tore gab es derweil in Lohne, wo Drochtersen/Assel zu Gast war.

Meppen dreht Partie und verkürzt zur Spitzengruppe

Ohne Abtasten ging es bereits in der Anfangsphase hin und her. Für die Heimelf ließ Haritonov in der 6. Minute die erste gute Möglichkeit liegen. Auf der anderen Seite nötigte Cornils mit einem Kopfball Schmidt zur Glanzparade (12.). Ab Minute 20 schien dann der SV Meppen das Spiel in seine Richtung zu ziehen. Karademir versuchte es aus der Drehung, Spreckelmeyers Versuch klärte Heim mithilfe des Pfostens und auch bei Janssens Kopfball und anschließendem Schuss war der Keeper zur Stelle. Das Tor fiel auf der anderen Seite, weil kein Meppener Cornils auf dem Schirm hatte, der nach einer Flanke den Ball erfolgreich volley nahm (32.). Meppen schüttelte sich kurz und glich durch ein Eigentor nur wenige Minuten später aus. Schepps Hereingabe von der rechten Seite grätschte Behrmann vor dem einschussbereiten Janssen in die eigenen Maschen (39.). In der Schlussminute hatte Flensburg dann Glück, dass Meppen das Spiel nicht vor der Pause gedreht bekam. Janssens strammer Schuss klatschte aus 25 Metern nämlich nur an den linken Pfosten. Nach Anpfiff des zweiten Abschnitts dauerte es allerdings nur fünf Minuten, bis der SVM schließlich doch in Führung ging. Über Seidel und Janssen landete der Ball im Zentrum bei Schepp, der den Angriff mit der Hacke veredelte. Die Gastgeber hatten nun deutliches Überwasser und sorgten in der 64. Minute für die Vorentscheidung. Karademir bediente Janssen mit einem Flankenball, der am zweiten Pfosten zum 3:1 einnickte. Weil Meppen anschließend den vierten Treffer verpasste, wurde es in den Schlussminuten durch Ehlers strammen Anschlusstreffer ins lange Eck, der mehr oder weniger aus dem Nichts fiel, noch einmal spannend (87.). Die Platzherren ließen aber nichts mehr zu und feierten drei verdiente Punkte, wodurch die Tabellenspitze nun erst einmal ein gutes Stück näher rückt. Weiche dagegen steckt weiter im Keller fest.

Drochtersen muss sich mit Punkt begnügen

Die Anfangsminuten gehörten klar den Gästen. Nach einer Viertelstunde befreiten sich die Blau-Weißen aber nach und nach und kamen ihrerseits zu ersten Abschlüssen. Dennoch gehörte Drochtersen/Assel die größte Chance im ersten Durchgang. Nach einem starken Spielzug bot sich Subotta aus wenigen Metern die Einschussgelegenheit. Dedovic klärte aber klasse mit dem Fuß (24.). Die beste Chance der Gastgeber hatte Zahmel, der nach einem Freistoß frei zum Abschluss kam, den Ball aber nicht richtig traf - drüber (35.). In der 40. Minute war Dedovic wieder mit dem Fuß zur Stelle, davor hebelte ein weiter Pass auf Sattler die komplette BWL-Defensive aus. Den zweiten Durchgang begann die Elf von Uwe Möhrle druckvoller, hatte aber Glück, dass erneut Subbota frei vor Dedovic die Kugel übers Tor feuerte. Ansonsten war vor beiden Toren wenig los. Das Spiel plätscherte anschließend vor sich hin, mehr als Halbchancen gab es auf beiden Seiten nicht. In der 76. Minute musste Augé nach einem Foul im Mittelfeld mit glatt Rot vom Feld - eine harte Entscheidung. Aber auch in Überzahl gelang Drochtersen der Lucky-Punch nicht mehr. Mohr hatte in der Nachspielzeit noch eine gute Möglichkeit, köpfte den Ball aber direkte auf die Fäuste von Dedovic.

Das für Samstag angesetzte Topspiel zwischen Phönix Lübeck und Teutonia Ottensen wurde am Freitagnachmittag abgesagt.